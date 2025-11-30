Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с разочарованием покинул футбольное поле после матча 13-го тура АПЛ против «Лидса» (3:2).

Форварду вновь не удалось реализовать ни одного момента – его голевая засуха длится уже три поединка.

После финального свистка к Эрлингу подошел главный тренер Пеп Гвардиола, и норвежец поделился с ним своими переживаниями.

Эмоциональная речь Холанда завершилась объятиями – Пеп нашел ключ, как успокоить нападающего.

В этом сезоне на клубном уровне Эрлинг отыграл 18 матчей, забил 19 мячей и отдал одну голевую передачу.

ФОТО. Вновь не забил. Эмоциональная реакция Холанда на безголевой матч