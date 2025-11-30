ФОТО. Вновь не забил. Эмоциональная реакция Холанда на безголевой матч
Пеп Гвардиола пытался поддержать подопечного
Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с разочарованием покинул футбольное поле после матча 13-го тура АПЛ против «Лидса» (3:2).
Форварду вновь не удалось реализовать ни одного момента – его голевая засуха длится уже три поединка.
После финального свистка к Эрлингу подошел главный тренер Пеп Гвардиола, и норвежец поделился с ним своими переживаниями.
Эмоциональная речь Холанда завершилась объятиями – Пеп нашел ключ, как успокоить нападающего.
В этом сезоне на клубном уровне Эрлинг отыграл 18 матчей, забил 19 мячей и отдал одну голевую передачу.
Erling Haaland looked visibly frustrated at full-time vs Leeds.— ESPN UK (@ESPNUK) November 29, 2025
He’s still waiting for his 100th Premier League goal 🏅 pic.twitter.com/0lj01zPRHS
