Против кого сыграет Месси? Определена финальная пара Кубка MLS 2025

Канадская команда Ванкувер Уайткэпс вышла в финал Кубка MLS 2025.

В ночь на 30 ноября Ванкувер стал чемпионом Западной конференции после убедительной победы над Сан-Диего со счетом 3:1 и гарантировал себе место в решающем поединке Кубка американской лиги.

Дубль за Ванкувер оформил Брайян Уайт. Еще один мяч в свои ворота отправил Пабло Сисниего (автогол). В составе Сан-Диего единственный гол забил Ирвинг Лосано.

61 минуту со старта за Ванкувер отыграл 36-летний именитый немецкий форвард Томас Мюллер, который пришел в коллектив летом из мюнхенской Баварии.

В финале Кубка MLS 2025 Ванкувер сыграет против Интер Майами, который в своем полуфинальном противостоянии разгромил Нью-Йорк Сити 5:1. Поединок за трофей состоится 6 декабря на домашнем стадионе цаплей (Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле).

MLS 2025. Плей-офф, 1/2 финада

Сан-Диего – Ванкувер Уайткэпс – 1:3

Голы: Лосано, 60 – Уайт, 8, 45+2, Сисниега, 11 (автогол)

