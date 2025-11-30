Против кого сыграет Месси? Определена финальная пара Кубка MLS 2025
Ванкувер одолел Сан-Диего, стал чемпионом Западной конференции и вышел на Интер Майами
Канадская команда Ванкувер Уайткэпс вышла в финал Кубка MLS 2025.
В ночь на 30 ноября Ванкувер стал чемпионом Западной конференции после убедительной победы над Сан-Диего со счетом 3:1 и гарантировал себе место в решающем поединке Кубка американской лиги.
Дубль за Ванкувер оформил Брайян Уайт. Еще один мяч в свои ворота отправил Пабло Сисниего (автогол). В составе Сан-Диего единственный гол забил Ирвинг Лосано.
61 минуту со старта за Ванкувер отыграл 36-летний именитый немецкий форвард Томас Мюллер, который пришел в коллектив летом из мюнхенской Баварии.
В финале Кубка MLS 2025 Ванкувер сыграет против Интер Майами, который в своем полуфинальном противостоянии разгромил Нью-Йорк Сити 5:1. Поединок за трофей состоится 6 декабря на домашнем стадионе цаплей (Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле).
MLS 2025. Плей-офф, 1/2 финада
Сан-Диего – Ванкувер Уайткэпс – 1:3
Голы: Лосано, 60 – Уайт, 8, 45+2, Сисниега, 11 (автогол)
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
Инфографика
События матча
