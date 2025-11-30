Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Против кого сыграет Месси? Определена финальная пара Кубка MLS 2025
МЛС США
Сан-Диего
30.11.2025 04:00 – FT 1 : 3
Ванкувер Вайткепс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
30 ноября 2025, 07:07 | Обновлено 30 ноября 2025, 07:16
474
0

Против кого сыграет Месси? Определена финальная пара Кубка MLS 2025

Ванкувер одолел Сан-Диего, стал чемпионом Западной конференции и вышел на Интер Майами

30 ноября 2025, 07:07 | Обновлено 30 ноября 2025, 07:16
474
0
Против кого сыграет Месси? Определена финальная пара Кубка MLS 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Канадская команда Ванкувер Уайткэпс вышла в финал Кубка MLS 2025.

В ночь на 30 ноября Ванкувер стал чемпионом Западной конференции после убедительной победы над Сан-Диего со счетом 3:1 и гарантировал себе место в решающем поединке Кубка американской лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за Ванкувер оформил Брайян Уайт. Еще один мяч в свои ворота отправил Пабло Сисниего (автогол). В составе Сан-Диего единственный гол забил Ирвинг Лосано.

61 минуту со старта за Ванкувер отыграл 36-летний именитый немецкий форвард Томас Мюллер, который пришел в коллектив летом из мюнхенской Баварии.

В финале Кубка MLS 2025 Ванкувер сыграет против Интер Майами, который в своем полуфинальном противостоянии разгромил Нью-Йорк Сити 5:1. Поединок за трофей состоится 6 декабря на домашнем стадионе цаплей (Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле).

MLS 2025. Плей-офф, 1/2 финада

Сан-Диего – Ванкувер Уайткэпс – 1:3

Голы: Лосано, 60 – Уайт, 8, 45+2, Сисниега, 11 (автогол)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Инфографика

События матча

79’
Пабло Сисниега (Сан-Диего) получает красную карточку.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Ирвинг Лосано (Сан-Диего), асcист Йеппе Тверсков.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Уайт (Ванкувер Вайткепс), асcист Ali Ahmed.
11’
ГОЛ ! Автогол забил Пабло Сисниега (Сан-Диего).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Уайт (Ванкувер Вайткепс), асcист Адриан Кубас.
По теме:
Байер – Боруссия Д – 1:2. Битва за топ-3 Бундеслиги. Видео голов и обзор
Бавария – Санкт-Паули – 3:1. Вырвали победу после 90-й минуты. Видео голов
Насьонал – Бенфика – 1:2. Камбек орлов, как пропустил Трубин? Видео голов
Ванкувер Уайткэпс Интер Майами Сан-Диего (MLS) автогол видео голов и обзор Томас Мюллер удаление (красная карточка) Major League Soccer (MLS) статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
Футбол | 29 ноября 2025, 20:00 11
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного

«Монако» победил чемпиона Лиги 1

Эпицентр – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 30 ноября 2025, 07:15 2
Эпицентр – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эпицентр – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

При других обстоятельствах харьковчан на «Левый Берег» не пустили бы

Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Футбол | 29.11.2025, 08:44
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Беленюк нашел тренера для Динамо. Шовковскому тоже предложил работу
Футбол | 29.11.2025, 10:18
Беленюк нашел тренера для Динамо. Шовковскому тоже предложил работу
Беленюк нашел тренера для Динамо. Шовковскому тоже предложил работу
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Футбол | 30.11.2025, 07:00
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
28.11.2025, 23:13 6
Футбол
ФЕСЮН: «Пусть на следующий матч мне датчик вешает»
ФЕСЮН: «Пусть на следующий матч мне датчик вешает»
28.11.2025, 09:55
Футбол
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
28.11.2025, 08:14 2
Футбол
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
28.11.2025, 16:54 1
Баскетбол
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
29.11.2025, 19:13 12
Биатлон
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 70
Футбол
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
28.11.2025, 17:41 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем