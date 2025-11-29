Первый успех Де Росси. Дженоа с Малиновским победила в Серии А
«Грифоны» были сильнее «Вероны»
29 ноября состоялся матч 13-го тура Серии А между клубами «Дженоа» и «Верона».
Местом проведения встречи стал стадион «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.
В стартовом составе хозяев вышел украинский полузащитник Руслан Малиновский, который отыграл 85 минут матча.
Под руководством нового тренера Даниэля Де Росси «грифоны» впервые одержали победу над соперником со счетом 2:1.
В турнирной таблице «Дженоа» поднялась на 15-е место (11 очков), «Верона» – 20-е (шесть баллов).
Серия А. 13-й тур, 29 ноября
«Дженоа» – «Верона» – 2:1
Голы: Коломбо, 40, Торсбю, 62 – Бельгали, 21
«Парма» – «Удинезе» – 0:2
Голы: Дзаньоло, 11, Девис, 65 (пен.)
Удаления: Тройло, 64
