Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Первый успех Де Росси. Дженоа с Малиновским победила в Серии А
29 ноября 2025, 17:56 | Обновлено 29 ноября 2025, 17:57
Первый успех Де Росси. Дженоа с Малиновским победила в Серии А

«Грифоны» были сильнее «Вероны»

Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября состоялся матч 13-го тура Серии А между клубами «Дженоа» и «Верона».

Местом проведения встречи стал стадион «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.

В стартовом составе хозяев вышел украинский полузащитник Руслан Малиновский, который отыграл 85 минут матча.

Под руководством нового тренера Даниэля Де Росси «грифоны» впервые одержали победу над соперником со счетом 2:1.

В турнирной таблице «Дженоа» поднялась на 15-е место (11 очков), «Верона» – 20-е (шесть баллов).

Серия А. 13-й тур, 29 ноября

«Дженоа» – «Верона» – 2:1

Голы: Коломбо, 40, Торсбю, 62 – Бельгали, 21

«Парма» – «Удинезе» – 0:2

Голы: Дзаньоло, 11, Девис, 65 (пен.)

Удаления: Тройло, 64

чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Верона Парма Удинезе Даниэле Де Росси Руслан Малиновский
