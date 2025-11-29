29 ноября на Луиджи Феррарис пройдет матч 13-го тура Серии А Италии, в котором Дженоа встретится с Вероной. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Дженоа

Команда после возвращения из Серии В спокойно провела только один, первый сезон. Потом начались проблемы, и их решали за счет тренерской ротации. В итоге Джилардино, что и поднимал и удерживал новых подопечных в высшем дивизионе, был уволен посте слабого старта в 2024/2025. Сменивший его Патрик Виейра сумел быстро стабилизировать ситуацию. Но эта гармония не продлилась летом. В новом сезоне с ним получилось выигрывать теперь только в кубке.

Как только француз ушел, сразу оформили долгожданный выигрыш, 2:1 с Сассуоло - отметим, что счет там открывал Малиновский. Но потом, уже с новым наставником, Де Росси, были ничьи: до паузы на игры сборных в Генуе закончили 2:2 с Фиорентиной, а в прошлом туре, в субботу, были еще более яркие 3:3 с Кальяри. Но чтобы все-таки вырваться из зоны вылета, нужно прибавлять, интенсивнее набирая очки - то есть не ничьи брать, а победы.

Верона

Клуб достаточно стабильно, пусть и не особенно ярко, выступает в Серии А. Ему еще и зачастую достаточно часто везло. Ведь, например, в прошлом сезоне было взято только 37 очков. Но даже такого скромного результата (менее одного в среднем за игру!) хватило для того, чтобы весной разместиться на достаточно высокой четырнадцатой позиции.

Сейчас Эллас выглядят даже еще хуже, чем ее следующий соперник. Достаточно сказать, что команда до сих пор не взяла в сезоне ни единой победы. Даже в кубке были ничьи, и если Аудаче Чериньола в серии пенальти прошли, но Венеции в итоге уступили. Ну, а в Серии А сейчас поровну, по шесть, ничьих и поражений. В том числе в крайнем туре уступили 1:2 дома прямому конкуренту - Парме.

Статистика личных встреч

В 2023/2024 Дженоа выиграл оба поединка. Но в следующем сезоне получилось взять только одно очко в двух матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары хозяев. Рискнем поверить, что такой важный поединок они выиграют (коэффициент - 2,17).