Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БЕССМЕРТНЫЙ: «Мы не создали то количество моментов, при котором выигрывают»
Украина. Первая лига
29 ноября 2025, 12:04 |
45
0

БЕССМЕРТНЫЙ: «Мы не создали то количество моментов, при котором выигрывают»

Главный тренер «Виктории» прокомментировал результат матча с «Левым Берегом»

29 ноября 2025, 12:04 |
45
0
БЕССМЕРТНЫЙ: «Мы не создали то количество моментов, при котором выигрывают»
Анатолий Бессмертный

В поединке 18-го тура Первой лиги «Виктория» со счетом 0:3 проиграла «Левому Берегу». Поражение своей команды прокомментировал наставник «Виктории» Анатолий Бессмертный.

«Я поздравляю и Александра Рябоконя, и Левый Берег. Они заслуженно победили. Они просто были крепче, чем мы, и допустили меньше ошибок, чем мы. Нас на наши ошибки наказали. Могли сыграть сегодня вничью, я считаю. Но победить мы не могли, потому что мы не создали то количество моментов, при котором выигрывают игры. Так что Левый Берег заслуженно победил.

Где-то нервозность присутствовала у футболистов, и подходы к воротам, которые могли опасно заканчиваться для соперника, мы их не использовали. В свою очередь потеряли концентрацию, побежали спасать ситуацию, и немного забыли о защите. Я скажу, что два стандарта сделали игру. Хотели очень сравнять, выровнять матч, но не получилось. В свою очередь, пропустили контратаку.

Промежуточный итог? Мы команда, которая очень много баллов подарила соперникам, очень много игр, где мы не должны были проигрывать, но мы их проигрывали, и потому очень сожалеешь и нервничаешь. Но все поправимо. Я думаю команда на правильном пути. Чуть-чуть надо усилиться, и результат придет», – сказал Анатолий Бессмертный.

По теме:
Алиу ТИАРЕ: «Два раза в неделю учу украинский язык»
Нива Тернополь – Ингулец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Известный тренер предупредил игроков ЛНЗ: «Кудровка способна на сенсацию»
чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Первая лига Украины Александр Рябоконь Виктория Сумы Левый Берег Киев Анатолий Бессмертный
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Футбол | 29 ноября 2025, 05:44 15
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ

Горняки финализировали сделку по Просперу Оба

Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Футбол | 29 ноября 2025, 07:53 10
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре

Именно так президент клуба предложил Костюку временно возглавить главную команду

ФОНСЕКА: «Каждое утро смотрю новости из Украины. Я очень люблю эту страну»
Футбол | 29.11.2025, 12:13
ФОНСЕКА: «Каждое утро смотрю новости из Украины. Я очень люблю эту страну»
ФОНСЕКА: «Каждое утро смотрю новости из Украины. Я очень люблю эту страну»
Мирон Маркевич назвал главную ошибку Александра Шовковского
Футбол | 28.11.2025, 12:33
Мирон Маркевич назвал главную ошибку Александра Шовковского
Мирон Маркевич назвал главную ошибку Александра Шовковского
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Футбол | 28.11.2025, 17:17
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
28.11.2025, 02:02
Бокс
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
27.11.2025, 13:50 9
Футбол
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 11
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 28
Футбол
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 28
Футбол
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 11
Футбол
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 1
Бокс
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
27.11.2025, 21:38 135
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем