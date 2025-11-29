БЕССМЕРТНЫЙ: «Мы не создали то количество моментов, при котором выигрывают»

В поединке 18-го тура Первой лиги «Виктория» со счетом 0:3 проиграла «Левому Берегу». Поражение своей команды прокомментировал наставник «Виктории» Анатолий Бессмертный.

«Я поздравляю и Александра Рябоконя, и Левый Берег. Они заслуженно победили. Они просто были крепче, чем мы, и допустили меньше ошибок, чем мы. Нас на наши ошибки наказали. Могли сыграть сегодня вничью, я считаю. Но победить мы не могли, потому что мы не создали то количество моментов, при котором выигрывают игры. Так что Левый Берег заслуженно победил.

Где-то нервозность присутствовала у футболистов, и подходы к воротам, которые могли опасно заканчиваться для соперника, мы их не использовали. В свою очередь потеряли концентрацию, побежали спасать ситуацию, и немного забыли о защите. Я скажу, что два стандарта сделали игру. Хотели очень сравнять, выровнять матч, но не получилось. В свою очередь, пропустили контратаку.

Промежуточный итог? Мы команда, которая очень много баллов подарила соперникам, очень много игр, где мы не должны были проигрывать, но мы их проигрывали, и потому очень сожалеешь и нервничаешь. Но все поправимо. Я думаю команда на правильном пути. Чуть-чуть надо усилиться, и результат придет», – сказал Анатолий Бессмертный.