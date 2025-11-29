БОКЛАЧ: «Топ-дивизион Франции – это очень круто. Интенсивность зашкаливает»

Вратарь французского Нанта Катерина Боклач рассказала о выступлении за клуб и сборную Украины:

«Товарищеский матч против Румынии (1:1)? Счастлива, что тренеры доверили мне сыграть весь матч. Чувствовала только восторг, запал. Для меня было важно показать тренерам благодарность за доверие и доказать, что я готова в любой момент подстраховать.

Было небольшое волнение в начале, потому что я чувствовала ответственность, несмотря на то что это товарищеский матч. Каждый результат, даже таких дружеских поединков, входит в историю сборной. Но в процессе игры, когда у меня появились действия с мячом, я это отпустила. Старалась играть уверенно и хладнокровно, и потом это переживание ушло совсем. Я знала, что все умею и могу это показать.

Мы можем и должны выигрывать у таких команд. Но у нас были некоторые кадровые потери, поэтому это был не совсем основной состав. Что касается пропущенного мяча – он был достаточно сложный. Как бы я ни сыграла, у меня, к сожалению, не было шансов спасти ворота.

Конкуренция в клубе Нант? Конечно, всегда хочется играть. Но сейчас я максимально довольна той позицией, в которой нахожусь. Это первый дивизион Франции, высшая лига одной из лучших европейских стран в женском футболе. И даже тренироваться каждый день со спортсменками, которые играли в топовых клубах – таких как Париж, ПСЖ, Монпелье – это очень круто. Интенсивность зашкаливает, игроки очень опытные. Я чувствую сильное развитие в тренировочном процессе, поэтому для меня в кайф находиться здесь.

Партнерша Эмили Бернс сейчас в пиковой форме. Ей 28 лет. Я раньше слышала, что у вратарей лучшая форма наступает позже, чем у полевых игроков. И сейчас она на вершине, одна из лучших в нашем дивизионе. Поэтому когда это объективно, я это поддерживаю и принимаю. Наоборот, я благодарна судьбе за то, что работаю с ней.

Недавно она получила первый вызов в сборную Канады. Это топ-10 мира. И это показывает ее уровень. Мы вообще с ней в теплых, дружеских отношениях – сестринских даже. Она всегда старается помогать, верит в меня, дает наставления. Конечно, мы создаем друг другу конкуренцию. Это точка роста для нас обеих. Стараюсь своим перформансом подталкивать ее к развитию, и так же она делает для меня.

Тренеры говорили, что берут меня с перспективой: если однажды мы потеряем первую вратаршу и она перейдет на более высокий уровень, в другой клуб, то я смогу ее заменить. Они говорили, что им нравится мой профиль, что я молодая и для своего возраста круто развиваюсь. Всегда держу эти слова в голове. Я должна быть здесь и иметь доверие от тренеров, чтобы стать основным голкипером.

С переходом в Нант я начала прогрессировать в игре ногами. Здесь совсем другой стиль, чем в Украине, где футбол более вертикальный, построенный на длинных передачах, борьбе и подборе. А здесь футбол приближен к испанскому, очень технический. Все идет через короткую, среднюю передачи. Все построено на тактике. Наш тренер Николя Шабо любит испанский футбол и тики-таку.

Мы часто тренируемся с полевыми игроками, просто ногами. И даже тактика нашего билдапа от ворот никогда не привязана к длинным передачам и вертикальной игре. Стараемся раскачать соперника. И мы, вратари, принимаем в этом непосредственное участие. Я кайфую от этого стиля футбола.

Тренер Андрей Дикань в сборной? Он для меня легендарный вратарь. Можно сказать, икона нашей мужской сборной. Нравится с ним работать. Я была, честно говоря, удивлена, потому что ему 48 лет, но он, как по мне, очень современный тренер. Всегда учится, подстраивается под реалии современного футбола.

Раньше вратари не играли ногами так, как сейчас. Они были более оборонительными игроками, играли больше на линии ворот. Сейчас голкиперы постоянно должны помогать команде в билдапах, страховать, играть на передачах, забирать мячи. Это уже более тактические действия. Андрей Александрович имеет то же видение, и мне это нравится. Он старается на каждом сборе по максимуму дать нам ценной информации, насколько это возможно за такой короткий промежуток времени.

Вратарская позиция сложная тем, что голкиперок обычно не меняют. Если основная вратарша выдает хороший перформанс, главный тренер не будет рассматривать кого-то на замену. Я самая молодая сейчас среди вратарей в сборной. Возможно, мне еще немного не хватает опыта, чтения игры. И, конечно, это тактические и технические действия. Поэтому нужно развивать себя во всех направлениях – и, возможно, однажды я смогу побороться за место в основном составе сборной».