ФОТО. Лионель Месси отправится в большой тур. Место – сюрприз для всех

Лионель Месси официально подтвердил, что уже через несколько недель отправится в масштабный тур по Индии под названием «G.O.A.T India Tour 2025».

Об этом аргентинская суперзвезда сообщил на своей странице в Instagram, мгновенно взорвав соцсети и вызвав волну эйфории среди индийских болельщиков.

По словам Месси, к маршруту добавлен еще один город – Хайдарабад, который присоединился к ранее заявленным Калькутте, Мумбаи и Дели. Тур будет состоять из публичных мероприятий, фан-встреч и специальных ивентов, посвящённых его карьере и влиянию на мировой футбол.

Тур продлится с 13-го по 15-е декабря.

Месси поблагодарил фанатов за любовь, написав: «Спасибо за любовь, Индия! Увидимся совсем скоро!».

Комментарии под его постом буквально взорвались эмоциями. Индийские болельщики пишут: «Добро пожаловать, король!», «Мечта сбылась!», «Никогда не думал, что увижу Месси в своей стране!».

Организаторы обещают масштабное шоу и называют тур событием, которое фанаты запомнят на всю жизнь. Ожидается, что билеты станут дефицитом в считанные часы – ажиотаж уже сейчас зашкаливает.