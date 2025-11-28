Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лионель Месси отправится в большой тур. Место – сюрприз для всех
Другие новости
28 ноября 2025, 23:25 |
216
0

ФОТО. Лионель Месси отправится в большой тур. Место – сюрприз для всех

Лионель Месси отправится в Индию

28 ноября 2025, 23:25 |
216
0
ФОТО. Лионель Месси отправится в большой тур. Место – сюрприз для всех
Instagram. Лионель Месси

Лионель Месси официально подтвердил, что уже через несколько недель отправится в масштабный тур по Индии под названием «G.O.A.T India Tour 2025».

Об этом аргентинская суперзвезда сообщил на своей странице в Instagram, мгновенно взорвав соцсети и вызвав волну эйфории среди индийских болельщиков.

По словам Месси, к маршруту добавлен еще один город – Хайдарабад, который присоединился к ранее заявленным Калькутте, Мумбаи и Дели. Тур будет состоять из публичных мероприятий, фан-встреч и специальных ивентов, посвящённых его карьере и влиянию на мировой футбол.

Тур продлится с 13-го по 15-е декабря.

Месси поблагодарил фанатов за любовь, написав: «Спасибо за любовь, Индия! Увидимся совсем скоро!».

Комментарии под его постом буквально взорвались эмоциями. Индийские болельщики пишут: «Добро пожаловать, король!», «Мечта сбылась!», «Никогда не думал, что увижу Месси в своей стране!».

Организаторы обещают масштабное шоу и называют тур событием, которое фанаты запомнят на всю жизнь. Ожидается, что билеты станут дефицитом в считанные часы – ажиотаж уже сейчас зашкаливает.

По теме:
ФОТО. Украинская теннисистка показала, где отдыхает. Не в Украине
ФОТО. Украинская топ-спортсменка предстала в сексуальном виде
ВИДЕО. Украинская журналистка показала как отпраздновала ДР. Красота
фото Лионель Месси lifestyle Интер Майами
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анонс 13 тура АПЛ: будет ли он удачным для «красных дьяволов»?
Футбол | 28 ноября 2025, 22:37 0
Анонс 13 тура АПЛ: будет ли он удачным для «красных дьяволов»?
Анонс 13 тура АПЛ: будет ли он удачным для «красных дьяволов»?

Блогер Sport.ua Сергей Тригуб анонсирует тур чемпионата Англии

Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Футбол | 28 ноября 2025, 06:23 41
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо

Вечером 27 ноября прошли матчи 4-го тура Лиги конференций

В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
Футбол | 28.11.2025, 07:01
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 28.11.2025, 13:17
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
ФОТО. Чем сейчас занимается Мудрик? Год без футбола
Футбол | 28.11.2025, 21:30
ФОТО. Чем сейчас занимается Мудрик? Год без футбола
ФОТО. Чем сейчас занимается Мудрик? Год без футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
27.11.2025, 00:01 29
Футбол
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
27.11.2025, 13:50 9
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
27.11.2025, 07:03 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 66
Футбол
Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
27.11.2025, 05:11 4
Футбол
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
27.11.2025, 20:55 20
Баскетбол
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
28.11.2025, 07:56 26
Футбол
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем