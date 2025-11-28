ФОТО. Легендарного экс-футболиста дисквалифицировали на 6 месяцев
Грандиозный сканадал в аргентинском клубном футболе при участии Хуана Себастьяна Верона
Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) отстранила президента «Эстудиантеса» Хуана Себастьяна Верона на шесть месяцев после того, как его команда во время коридора почета повернулась спиной к «Росарио Сентраль».
Все 11 игроков, участвовавших в протесте перед матчем Клаусуры, получили дисквалификацию на два поединка.
Скандал возник после решения AFA вручить «Росарио Сентраль» новый титул «Чемпион лиги» за наибольшее количество очков в общей таблице, несмотря на существующие турниры Апертура и Клаусура. Именно это решение «Эстудиантес» публично осудил, заявив о нарушении регламента.
Игроки отказались от традиционного коридора почета и развернулись спиной к сопернику – поступок, беспрецедентный для аргентинского футбола. В итоге «Эстудиантес» выиграл матч 1:0 и выбил «чемпиона лиги» из турнира.
Помимо дисквалификаций, капитану Сантьяго Нуньесу запретили исполнять обязанности капитана на три месяца. Клуб в соцсетях выразил полную поддержку Верону и игрокам, продолжив критику в адрес руководства AFA, которое все чаще меняет правила и форматы турниров.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Денис Гармаш попал в РТЦК Печерского района
Крыськив оценил перемены у главного конкурента