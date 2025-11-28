Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Легендарного экс-футболиста дисквалифицировали на 6 месяцев
28 ноября 2025, 20:57
Грандиозный сканадал в аргентинском клубном футболе при участии Хуана Себастьяна Верона

Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Себастьян Верон

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) отстранила президента «Эстудиантеса» Хуана Себастьяна Верона на шесть месяцев после того, как его команда во время коридора почета повернулась спиной к «Росарио Сентраль».

Все 11 игроков, участвовавших в протесте перед матчем Клаусуры, получили дисквалификацию на два поединка.

Скандал возник после решения AFA вручить «Росарио Сентраль» новый титул «Чемпион лиги» за наибольшее количество очков в общей таблице, несмотря на существующие турниры Апертура и Клаусура. Именно это решение «Эстудиантес» публично осудил, заявив о нарушении регламента.

Игроки отказались от традиционного коридора почета и развернулись спиной к сопернику – поступок, беспрецедентный для аргентинского футбола. В итоге «Эстудиантес» выиграл матч 1:0 и выбил «чемпиона лиги» из турнира.

Помимо дисквалификаций, капитану Сантьяго Нуньесу запретили исполнять обязанности капитана на три месяца. Клуб в соцсетях выразил полную поддержку Верону и игрокам, продолжив критику в адрес руководства AFA, которое все чаще меняет правила и форматы турниров.

Флаги РФ и СССР: политический скандал на матче с Динамо
Скандал в Ла Лиге: Мбаппе рискует получить дисквалификацию
Историческое событие. Ди Мария завоевал чемпионство с Росарио Сентраль
фото Хуан Себастьян Верон Эстудиантес чемпионат Аргентины по футболу скандал
Максим Лапченко Источник: ESPN
