Динамо выступило с заявлением после игры с Омонией и отставки тренера

Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением после последнего матча.

«ФК «Динамо» (Киев) выражает протест в отношении поведения отдельных фанатов «Омонии» во время матча Лиги конференций УЕФА на Кипре.

На стадионе были использованы символика и флаги страны-агрессора, что противоречит правилам безопасности и нормам поведения УЕФА.

Такие проявления создают недопустимую атмосферу на международных матчах и выходят за пределы спортивной этики. «Динамо» (Киев) ожидает от УЕФА, Ассоциации футбола Кипра и ФК «Омония» надлежащей оценки ситуации и соответствующих мер, которые сделают невозможным подобное поведение в будущем», — отмечает пресс-служба киевлян.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.