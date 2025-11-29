Динамо выступило с заявлением после игры с Омонией и отставки тренера
Киевляне осудили действия фанатов кипрского клуба
Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением после последнего матча.
«ФК «Динамо» (Киев) выражает протест в отношении поведения отдельных фанатов «Омонии» во время матча Лиги конференций УЕФА на Кипре.
На стадионе были использованы символика и флаги страны-агрессора, что противоречит правилам безопасности и нормам поведения УЕФА.
Такие проявления создают недопустимую атмосферу на международных матчах и выходят за пределы спортивной этики. «Динамо» (Киев) ожидает от УЕФА, Ассоциации футбола Кипра и ФК «Омония» надлежащей оценки ситуации и соответствующих мер, которые сделают невозможным подобное поведение в будущем», — отмечает пресс-служба киевлян.
Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.
После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.
