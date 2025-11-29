Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо выступило с заявлением после игры с Омонией и отставки тренера
Лига конференций
29 ноября 2025, 00:02 |
1214
0

Динамо выступило с заявлением после игры с Омонией и отставки тренера

Киевляне осудили действия фанатов кипрского клуба

29 ноября 2025, 00:02 |
1214
0
Динамо выступило с заявлением после игры с Омонией и отставки тренера
ФК Динамо

Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением после последнего матча.

«ФК «Динамо» (Киев) выражает протест в отношении поведения отдельных фанатов «Омонии» во время матча Лиги конференций УЕФА на Кипре.

На стадионе были использованы символика и флаги страны-агрессора, что противоречит правилам безопасности и нормам поведения УЕФА.

Такие проявления создают недопустимую атмосферу на международных матчах и выходят за пределы спортивной этики. «Динамо» (Киев) ожидает от УЕФА, Ассоциации футбола Кипра и ФК «Омония» надлежащей оценки ситуации и соответствующих мер, которые сделают невозможным подобное поведение в будущем», — отмечает пресс-служба киевлян.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.

По теме:
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Экс-коуч сборных Украины проехался по методу Суркиса уволить Шовковского
Ващук рассказал о том, как отставка Шовковского повлияет на Динамо
Динамо Киев Омония Лига конференций флаг россии Омония - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Футбол | 28 ноября 2025, 19:45 28
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер

Вернидуба точно не будет

Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Футбол | 28 ноября 2025, 08:14 2
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ

Тренер похвалил сейв вратаря в матче с «Аяксом»

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Теннис | 28.11.2025, 20:51
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Футбол | 28.11.2025, 08:44
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Минимальная победа. Хетафе дома обыграл Эльче
Футбол | 28.11.2025, 23:59
Минимальная победа. Хетафе дома обыграл Эльче
Минимальная победа. Хетафе дома обыграл Эльче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
27.11.2025, 21:38 135
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 219
Футбол
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 11
Футбол
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 41
Футбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 8
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 28
Футбол
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
27.11.2025, 08:55 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем