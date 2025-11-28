Андрей ВОРОБЕЙ – о победе Шахтера и ситуации в Динамо

Легенда «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua дал оценку победе донецкой команды в выездном матче Лиги конференций с «Шэмрок Роверс» (1:2).

– Андрей, как в целом оцените матч с «Шэмрок Роверс»? Какие у вас впечатления от поединка, в котором донецкая команда выиграла?

– В целом поздравляю всех болельщиков и руководство с победой. Заслуженной победой! В принципе все по делу, по игре. Если говорить в общих чертах, то класс «Шахтера» был виден. Донецкая команда превосходила ирландцев во всем. Да, были очень большие проблемы в плане поля. Ветер был. И «Шэмрок Роверс» - команда такая, скажем так, сложная. Трудно взломать оборону, когда десять человек в штрафной площадке. Свои трудности, но «Шахтер» с ними справился и добился, я считаю, заслуженной победы.

– Что скажете об авторах голов Кауане Элиасе и Егоре Назарине?

– Как только мы взяли под контроль мяч и стали разыгрывать все в динамике, то создали в первом тайме пару-тройку хороших атак. В принципе и гол получился такой показательный. Очень хорошо разыграли комбинацию. Вывели игрока, скажем так, через «стенку» на ударную позицию. Все по делу. В моменте с первым голом от Кауана Элиаса все было слажено до мелочей. Второй гол? Мы знаем уже удар Назарины. У него хороший удар с правой ноги. Бывает, мячи меняют направление два-три раза во время полета. И также рикошет помог в эпизоде со вторым голом. И этот второй гол вселил надежду, что три очка уже в кармане.

– Назарина и дубль мог сделать!

– Да, с правой забил, а с левой в штангу попал. У Назарины удар есть. В таких играх с такими командами, как «Шэмрок Роверс», и решают многое такие тонкости. Где-то стандарты, где-то штрафные, где-то еще что-то. «Шахтер» использовал эти моменты.

– Можно в составе «Шахтера» еще каких-то личностей выделить?

– Трудно выделить кого-то. В целом была трудная игра. Прежде всего, в каком плане трудная? Погодные условия и поле. «Шэмрок Роверс» - команда не такая мастеровитая, как «Шахтер», но они своей самоотдачей и своей активностью дончанам очень многое не позволяли сделать. Они перекрывали все зоны и, можно сказать, что практически десять человек были в своей штрафной. И там такие тяжеловесы, что трудно было какие-то комбинации разыграть и так далее. Поэтому было очень трудно. Я бы не сказал, что кто-то проявил себя индивидуально в этом поединке. В целом нужно отметить именно командные действия и командный дух. Скажем так, такие игры бывают и очень много таких матчей, где многое, может быть, не получается. Но в них нужно выигрывать и такие голы, которые «Шахтер» забил, помогли добиться результата и взять три очка.

– «Целе», «Шахтер» и «Майнц» имеют по 9 очков, занимая 3,4 и 5 места. Донецкая команда может претендовать на победу в общем раунде Лиги конференций?

– Нужно выигрывать. В принципе соперники не сильно сложные. С мальтийской командой «Хамрун» точно надо брать три очка. А в заключительном туре будет поединок с хорватской «Риекой». Но, я считаю, что «Шахтеру» по силам удачно сыграть. И мы в этих матчах ожидаем от «Шахтера» только побед.

– «Шахтер» вообще выдал суперноябрь в плане результатов! Выиграли пять матчей из пяти с общим счетом 20:3! Как это прокомментируете?

– Это вселяет надежду, что «Шахтер» на правильном пути. И нету такого яркого забивного форварда, как, допустим, Мбаппе в «Реале». За «Шахтер» забивает очень много человек. Радует то, что каждый выходит и отдается на поле. Да, этому способствует большая ротация, которую проводит Туран. На каждый матч очень много людей меняется. Может, это и помогает «Шахтеру» всегда выглядеть в тонусе и в любой момент каждый способен где-то усилить игру.

– Ну, получился ноябрь у «Шахтера»!

– Результат закономерен. Мы видим, что «Шахтер» действительно сейчас после поединка с «Динамо» на хорошем подъеме.

– А что можно сказать по «Динамо», которое проиграло «Омонии» в матче Лиги конференций?

– «Динамо» своим выступлением немножко разочаровывает последнее время. Я думаю, руководство уже сделало выводы, поменяв тренерский состав. Но «Динамо» надо большую перезагрузку делать.

– По поводу нового тренера что можно сказать? «Шахтер» сделал ставку на Турана. В ближайшем будущем может такое быть, что Ярмоленко, например, возглавит «Динамо»?

– Все возможно. Руководство «Динамо» всегда ценило бывших игроков киевской команды. Я думаю, что, наверное, будут смотреть больше на своих. Хотя это им решать. Они будут решать, как будет развиваться клуб.