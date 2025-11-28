Обнародованы стартовые составы на матч Оболонь – Колос

Главные тренеры «Оболони» и «Колоса» – Александр Антоненко и Руслан Костышин – определились со стартовыми составами своих команд на матч 14-го тура УПЛ.

Встреча пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь Арена». Ее начало запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Колос» после 13 сыгранных матчей набрал 22 баллам и идет на четвертой позиции таблицы. «Оболонь» имеет 16 очков и располагается на 11-м месте.

Стартовые составы на матч Оболонь – Колос: