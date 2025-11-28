Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 16:56 | Обновлено 28 ноября 2025, 16:57
Обнародованы стартовые составы на матч Оболонь – Колос

Матч 14-го тура УПЛ стартует в 18:00 по киевскому времени

ФК Оболонь

Главные тренеры «Оболони» и «Колоса» – Александр Антоненко и Руслан Костышин – определились со стартовыми составами своих команд на матч 14-го тура УПЛ.

Встреча пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь Арена». Ее начало запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Колос» после 13 сыгранных матчей набрал 22 баллам и идет на четвертой позиции таблицы. «Оболонь» имеет 16 очков и располагается на 11-м месте.

Стартовые составы на матч Оболонь – Колос:

По теме:
Эксперт: «Знаю отношение Суркиса к Шовковскому. Было заоблачное доверие»
Олег ФЕДОРЧУК: «Шовковский должен был раньше сам подать в отставку»
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь Киев Колос Ковалевка Оболонь - Колос стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
