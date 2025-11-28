СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 ноября

В пятницу, 28 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Оболонь – Колос

3.50 – 3.70 – 2.09

21:30 Боруссия М – РБ Лейпциг

2.99 – 4.01 – 2.32

21:45 Комо – Сассуоло

1.76 – 3.89 – 5.22

21:45 Мец – Ренн

3.98 – 3.98 – 1.95

22:00 Хетафе – Эльче

2.29 – 3.05 – 4.01

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.