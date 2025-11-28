СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 ноября
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В пятницу, 28 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Оболонь – Колос
21:30 Боруссия М – РБ Лейпциг
21:45 Комо – Сассуоло
21:45 Мец – Ренн
22:00 Хетафе – Эльче
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 27 ноября прошли матчи 4-го тура Лиги конференций
Будковский имеет сразу несколько вариантов