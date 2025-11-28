Соперников клуба Первой лиги стимулирует третья сторона

Как стало известно из источников Sport.ua, есть основания считать, что клуб первой лиги с недавних пор применяет практику стимулирования соперников одного из конкурентов – «Черноморца», который сейчас занимает второе место. Речь идет об одном из представителей группы команд-преследователей одесситов. Именно в играх против них и происходит упомянутое стимулирование.

Эта практика имеет давнее происхождение и часто применяется не только в Украине, но и в чемпионатах ведущих футбольных держав Европы и мира. Однако применять подобный метод в период войны, когда потраченные средства на стимулирование могли бы больше понадобиться, скажем, для покупки генераторов или помощи осиротевшим детям, по этическим соображениям не является правильным. Как говорится, не к месту.

На сегодняшний день «Черноморец» имеет в своем активе 38 очков. Завтра, 29 ноября, одесская команда сыграет в Полтаве с «Ворсклой».