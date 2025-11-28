Эксперт: «Думал, что достигли дна. А нет. Снизу постучала Омония»
Вячеслав Заховайло считает, что игроки «Динамо» сами обесценили себя
Известный агент и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение киевского «Динамо» от кипрской «Омонии» (0:2) в матче четвертого тура Лиги конференций.
«Думал, что достигли дна. А нет. Снизу постучала «Омония».
Особенно не вижу смысла унижать футболистов. Наверное, они сами прекрасно понимают, чего они стоят. За последние два месяца самостоятельно полностью обесценили свою карьеру. Грустно и не смешно.
На самом деле, через экран телевизора видно, что на сегодняшний день участие в еврокубках для «Динамо» Киев больше наказание, чем борьба за престиж. Больше всего удивляет, почему не делаются выводы.
В футболе наибольшим наказанием для клуба является безразличие болельщиков. Сомневаюсь, что это допустят руководители клуба. Буду надеяться на лучшее... Всем добра. Слава Украине».
После четырех туров «Динамо» занимает 27-е место в турнирной таблице Лиги конференций, имея в активе три очка.
Ранее Александр Караваев признался, что планирует стать тренером после завершения карьеры футболиста.
