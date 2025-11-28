Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт: «Думал, что достигли дна. А нет. Снизу постучала Омония»
Лига конференций
28 ноября 2025, 09:23 | Обновлено 28 ноября 2025, 09:26
1368
0

Эксперт: «Думал, что достигли дна. А нет. Снизу постучала Омония»

Вячеслав Заховайло считает, что игроки «Динамо» сами обесценили себя

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный агент и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение киевского «Динамо» от кипрской «Омонии» (0:2) в матче четвертого тура Лиги конференций.

«Думал, что достигли дна. А нет. Снизу постучала «Омония».

Особенно не вижу смысла унижать футболистов. Наверное, они сами прекрасно понимают, чего они стоят. За последние два месяца самостоятельно полностью обесценили свою карьеру. Грустно и не смешно.

На самом деле, через экран телевизора видно, что на сегодняшний день участие в еврокубках для «Динамо» Киев больше наказание, чем борьба за престиж. Больше всего удивляет, почему не делаются выводы.

В футболе наибольшим наказанием для клуба является безразличие болельщиков. Сомневаюсь, что это допустят руководители клуба. Буду надеяться на лучшее... Всем добра. Слава Украине».

После четырех туров «Динамо» занимает 27-е место в турнирной таблице Лиги конференций, имея в активе три очка.

Ранее Александр Караваев признался, что планирует стать тренером после завершения карьеры футболиста.

По теме:
Два тренера, которые работали с Шовковским, останутся в Динамо
Динамо сыграло 5 матчей в евросезоне без забитых мячей. Антирекорд близко
Уже лучше, чем в 11 евросезонах. Украина имеет в рейтинге 4.750 баллов
Вячеслав Заховайло Динамо Киев Омония Омония - Динамо
Иван Чирко Источник: Facebook
