ФОТО. «Золушка в Париже». Жена Забарного впечатлила Париж своей красотой

Жена защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного – Ангелина Забарная – покорила Париж роскошным образом.

Ангелина Забарная произвела настоящий фурор в Instagram, опубликовав серию вечерних снимков у Эйфелевой башни.

На фото она позирует в сверкающем голубом платье – образ, который поклонники сразу окрестили «сказочным».

Ангелина подобрала и соответствующую подпись к публикации – «Золушка в Париже». И именно так ее восприняли комментаторы, сравнив Ангелину с героиней Disney.

Реакция была стремительной: тысячи лайков и десятки комплиментов. Пользователи писали: «Настоящая принцесса», «Это лучший образ, что я видел», а любящий муж написал – «Красота в чистом виде».

Парижский фон, огни города и изысканное платье сделали фотосессию вирусной.