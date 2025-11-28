ФОТО. «Золушка в Париже». Жена Забарного впечатлила Париж своей красотой
Ангелина Забарная поделилась новой фотосессией...
Жена защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного – Ангелина Забарная – покорила Париж роскошным образом.
Ангелина Забарная произвела настоящий фурор в Instagram, опубликовав серию вечерних снимков у Эйфелевой башни.
На фото она позирует в сверкающем голубом платье – образ, который поклонники сразу окрестили «сказочным».
Ангелина подобрала и соответствующую подпись к публикации – «Золушка в Париже». И именно так ее восприняли комментаторы, сравнив Ангелину с героиней Disney.
Реакция была стремительной: тысячи лайков и десятки комплиментов. Пользователи писали: «Настоящая принцесса», «Это лучший образ, что я видел», а любящий муж написал – «Красота в чистом виде».
Парижский фон, огни города и изысканное платье сделали фотосессию вирусной.
