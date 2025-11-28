Бриллиантовая кнопка уже близко? Впечатляющее достижение Холанда в YouTube
Футболист открыл аккаунт на платформе
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд скоро станет обладателем «золотой кнопки» YouTube, поскольку количество подписчиков его канала на платформе превысило один миллион.
Футболист достиг этой отметки всего за 35 дней после публикации первого видео, которое появилось 23 октября. На данный момент на канале размещено три ролика.
Следует отметить, что при достижении аудитории в 10 миллионов подписчиков YouTube предусматривает вручение «бриллиантовой кнопки».
Ранее была информация, что на фоне неопределенной ситуации касательно нового контракта Винисиуса Жуниора, который требует существенного повышения заработной платы, мадридский «Реал» усилил свой интерес к лидеру «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.
Congratulations to @ErlingHaaland on securing a Gold Creator Award from YouTube after his channel surpassed 1,000,000 subscribers - reaching the landmark within 35 days of uploading his first video! 👏pic.twitter.com/b4lIToJSfY— City Xtra (@City_Xtra) November 27, 2025
