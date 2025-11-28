Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бриллиантовая кнопка уже близко? Впечатляющее достижение Холанда в YouTube
Англия
28 ноября 2025, 05:23
Бриллиантовая кнопка уже близко? Впечатляющее достижение Холанда в YouTube

Футболист открыл аккаунт на платформе

Бриллиантовая кнопка уже близко? Впечатляющее достижение Холанда в YouTube
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд скоро станет обладателем «золотой кнопки» YouTube, поскольку количество подписчиков его канала на платформе превысило один миллион.

Футболист достиг этой отметки всего за 35 дней после публикации первого видео, которое появилось 23 октября. На данный момент на канале размещено три ролика.

Следует отметить, что при достижении аудитории в 10 миллионов подписчиков YouTube предусматривает вручение «бриллиантовой кнопки».

Ранее была информация, что на фоне неопределенной ситуации касательно нового контракта Винисиуса Жуниора, который требует существенного повышения заработной платы, мадридский «Реал» усилил свой интерес к лидеру «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

Эрлинг Холанд Манчестер Сити YouTube Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: City Xtra
