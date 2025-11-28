Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
28 ноября 2025, 05:05 |
Мюллер после переезда в США высказался о Баварии и Компани

Томас оценил успехи мюнхенцев

Мюллер после переезда в США высказался о Баварии и Компани
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Томас Мюллер

Игрок «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер высказался о текущих результатах «Баварии».

«Команда отлично укомплектована, и тренерский штаб во главе с Компани демонстрирует выдающуюся работу. Наблюдать за их игрой – одно удовольствие.

Я не видел все поединки, но у меня сложилось прекрасное впечатление. На данный момент у них все замечательно, и я надеюсь, что эта тенденция сохранится.

Я поддерживаю связь со своими бывшими одноклубниками, смотрю обзоры и остаюсь в курсе всех событий», – сообщил бывший футболист «Баварии».

После 11 туров мюнхенский клуб лидирует в Бундеслиге, опережая соперников на 6 очков. В Лиге чемпионов, по итогам 5 матчей группового этапа, «Бавария» сейчас занимает 3–е место в турнирной таблице.

Михаил Олексиенко Источник: Bayern & Germany
