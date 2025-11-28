Мюллер после переезда в США высказался о Баварии и Компани
Томас оценил успехи мюнхенцев
Игрок «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер высказался о текущих результатах «Баварии».
«Команда отлично укомплектована, и тренерский штаб во главе с Компани демонстрирует выдающуюся работу. Наблюдать за их игрой – одно удовольствие.
Я не видел все поединки, но у меня сложилось прекрасное впечатление. На данный момент у них все замечательно, и я надеюсь, что эта тенденция сохранится.
Я поддерживаю связь со своими бывшими одноклубниками, смотрю обзоры и остаюсь в курсе всех событий», – сообщил бывший футболист «Баварии».
После 11 туров мюнхенский клуб лидирует в Бундеслиге, опережая соперников на 6 очков. В Лиге чемпионов, по итогам 5 матчей группового этапа, «Бавария» сейчас занимает 3–е место в турнирной таблице.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший наставник киевлян считает его слишком мягким тренером
Хаби не хочет видеть в команде Дани Себальоса