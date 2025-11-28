Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сын легендарного игрока и тренера Фейеноорда дебютировал в Лиге Европы
Лига Европы
28 ноября 2025, 04:31
Шакил ван Перси сыграл против Селтика

Шакил ван Перси, сын главного тренера «Фейеноорда» Робина ван Перси, дебютировал за клуб в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Селтиком» (1:3).

Форвард вышел на поле на 80-й минуте, заменив Джордана Лотомбу. Шакил ван Перси подписал контракт с «Фейеноордом» в 2025 году на три года. Ранее он выступал за молодежную команду. Шакил присоединился к академии «Фейеноорда» в 2017 году после двух сезонов в молодежной команде «Манчестер Сити».

На данный момент «Фейеноорд» занимает 30-е место в турнирной таблице Лиги Европы, набрав три очка. В следующем туре команда сыграет с румынским ФКСБ.

Робин ван Перси Шакил ван Перси Фейеноорд Лига Европы
Михаил Олексиенко Источник: Eurosport
