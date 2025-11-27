Болельщики донецкого «Шахтера» поблагодарили Ирландию и ее граждан за поддержку Украины во время матча четвертого тура Лиги конференций против «Шемрок Роверс».

В Дублине на арене «Таллат Стэдиум» фанаты донецкой команды развесили баннер на одной из трибун с обращением к Ирландии.

На плакате написано: «Thank you, Eire», что в переводе означает «спасибо, Ирландия».

Матч между командами начался в 22:00 по киевскому времени, первый тайм выиграла команда из Украины – 1:0.

ФОТО. Фанаты Шахтера поблагодарили Ирландию во время матча Лиги конференций