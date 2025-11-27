Оболонь – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 28 ноября в 18:00 по Киеву
В пятницу, 28 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между «Оболонью» и «Колосом».
Поединок примет «Оболонь Арена» в городе Киев. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После 13 туров «Колос» в своем активе имеет 22 очка и располагается на четвертом месте турнирной таблицы. «Оболонь» с 16 очками идет 13-й.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
Оболонь – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2354 для «Оболони» и 2.24 для «Колоса». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай сборную вместе с нами.
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игра начнется в 19:45 по Киеву
Андрей Лунин получил хорошие отзывы о своей игре...