Премьер-лига
Оболонь
28.11.2025 18:00 - : -
Колос Ковалевка
Украина. Премьер лига
27 ноября 2025, 20:07 | Обновлено 27 ноября 2025, 20:11
Поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 28 ноября в 18:00 по Киеву

ФК Оболонь

В пятницу, 28 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между «Оболонью» и «Колосом».

Поединок примет «Оболонь Арена» в городе Киев. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После 13 туров «Колос» в своем активе имеет 22 очка и располагается на четвертом месте турнирной таблицы. «Оболонь» с 16 очками идет 13-й.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

