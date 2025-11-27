В пятницу, 28 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между «Оболонью» и «Колосом».

Поединок примет «Оболонь Арена» в городе Киев. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

После 13 туров «Колос» в своем активе имеет 22 очка и располагается на четвертом месте турнирной таблицы. «Оболонь» с 16 очками идет 13-й.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Оболонь – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

