Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Восстановился ли Довбик? Известен состав Ромы на матч против Мидтьюлланда
Лига Европы
Восстановился ли Довбик? Известен состав Ромы на матч против Мидтьюлланда

Игра начнется в 19:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик не попал в заявку «Ромы» на матч 5-го тура основного этапа Лиги Европы против «Мидтьюлланда».

Игра состоится на арене «Стадио Олимпико» в Риме и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Артема Довбика в этом сезоне 14 матчей в составе «Ромы», в которых он отметился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Стартовые составы на матч Рома – Мидтьюлланд:

По теме:
Рома – Мидтьюлланд. Видео голов и обзор (обновляется)
Лига Европы. 5-й тур, 27 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – Мидтьюлланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома Рим Мидтьюлланд Лига Европы Артем Довбик стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
