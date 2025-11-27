Восстановился ли Довбик? Известен состав Ромы на матч против Мидтьюлланда
Игра начнется в 19:45 по Киеву
Украинский нападающий Артем Довбик не попал в заявку «Ромы» на матч 5-го тура основного этапа Лиги Европы против «Мидтьюлланда».
Игра состоится на арене «Стадио Олимпико» в Риме и начнется в 19:45 по киевскому времени.
На счету Артема Довбика в этом сезоне 14 матчей в составе «Ромы», в которых он отметился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
Стартовые составы на матч Рома – Мидтьюлланд:
📋 La nostra formazione per #RomaMidtjylland 🐺#ASRoma #UEL pic.twitter.com/4nAgmvgHsP— AS Roma (@OfficialASRoma) November 27, 2025
Vores 𝗫𝗜 mod AS Roma 💯#ROMFCM— FC Midtjylland (@fcmidtjylland) November 27, 2025
