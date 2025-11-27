Ноттингем потерял девять игроков перед матчем Лиги Европы. Что с Зинченко?

В четверг, 27 ноября, состоится матч пятого тура Лиги Европы, в котором встретятся английский «Ноттингем» и шведский «Мальме».

Представитель Английской Премьер-лиги понес серьезные потери перед важным противостоянием – сразу девять игроков не помогут главному тренеру Шону Дайчу из-за различных повреждений.

В лазарете находятся вратари Аарон Ботт (травма неизвестна), Ангус Ганн (колено), защитники Александр Зинченко (паховая травма), Ола Айна (подколенное сухожилие), полузащитники Морган Гиббс-Уайт (травма неизвестна), Дуглас Луис (подколенное сухожилие), вингер Дилан Баква (подозрение на паховую травму), нападающий Крис Вуд (колено), Тайво Авонийи (ушиб),

Защитник сборной Украины Зинченко пропустил пять последних матчей из-за повреждения. 28-летний футболист присоединился к «Ноттингему» на правах аренды из лондонского «Арсенала» и провел шесть матчей во всех турнирах.

Матч «Ноттингем» – «Мальме» начнется в 22:00 по киевскому времени.