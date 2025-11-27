Лига конференций27 ноября 2025, 17:08 |
325
2
Шансы есть? Букмекеры объявили коэффициенты на матч Омония – Динамо
Клуб из Кипра считается фаворитом встречи
27 ноября 2025, 17:08 |
325
В четверг, 27 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги конференций: «Омония» (Кипр) – «Динамо» Киев (Украина).
Местом проведения встречи станет «Стадион GSP» в Никосии. Главный судья – болгарин Радослав Гидженов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Букмекеры определили хозяев поля фаворитами предстоящего противостояния, выставив коэффициент на победу «Омонии» – 1.97. Победа киевлян оценивается в 3.47, а ничья – в 3.89.
Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 ноября 2025, 08:10 6
Тренер не хочет работать вместе с Винисиусом
Футбол | 27 ноября 2025, 13:16 15
«Горняки» без особых проблем должны брать три очка
Бокс | 27.11.2025, 05:05
Футбол | 27.11.2025, 17:02
Футбол | 27.11.2025, 00:22
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
О, как
Куди вже опустилися...
Популярные новости
27.11.2025, 00:07
26.11.2025, 08:24 3
27.11.2025, 05:11 1
27.11.2025, 07:54 1
25.11.2025, 23:55 15
26.11.2025, 00:05 50
26.11.2025, 09:30 10
25.11.2025, 18:36 19