Лига конференций
27 ноября 2025, 17:08 |
Шансы есть? Букмекеры объявили коэффициенты на матч Омония – Динамо

Клуб из Кипра считается фаворитом встречи

2 Comments
Шансы есть? Букмекеры объявили коэффициенты на матч Омония – Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 27 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги конференций: «Омония» (Кипр) – «Динамо» Киев (Украина).

Местом проведения встречи станет «Стадион GSP» в Никосии. Главный судья – болгарин Радослав Гидженов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Букмекеры определили хозяев поля фаворитами предстоящего противостояния, выставив коэффициент на победу «Омонии» – 1.97. Победа киевлян оценивается в 3.47, а ничья – в 3.89.

Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

Динамо Киев Омония Лига конференций
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
О, как
Ответить
0
MOTYLL272
Куди вже опустилися...
Ответить
-1
