Шансы есть? Букмекеры объявили коэффициенты на матч Омония – Динамо

В четверг, 27 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги конференций: «Омония» (Кипр) – «Динамо» Киев (Украина).

Местом проведения встречи станет «Стадион GSP» в Никосии. Главный судья – болгарин Радослав Гидженов.

Букмекеры определили хозяев поля фаворитами предстоящего противостояния, выставив коэффициент на победу «Омонии» – 1.97. Победа киевлян оценивается в 3.47, а ничья – в 3.89.

Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.