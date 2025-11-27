Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПЕДРИНЬО: «Украина – прекрасная страна»
Лига конференций
Хавбек «Шахтера» уверен, что футбол помогает во время войны

shakhtar.com. Педриньо

Полузащитник «Шахтера» Педриньо пообщался с ирландскими журналистами накануне матча против «Шемрок Роверс» в Лиге конференций, поделившись впечатлениями о жизни в Украине в условиях войны против россии.

«Это непросто. Мы живем в условиях войны. Особенно тяжело приходится украинцам. Их семьи в опасности. Они сталкиваются с этой реальностью каждый день».

«Для нас, легионеров, самое трудное – быть вдали от семей. Мы многим жертвуем ради мечты. Но именно футбол позволяет нам быть максимально счастливыми в такое время».

«Украина – прекрасная страна. Мы просто молимся, чтобы это скорее закончилось, и люди снова смогли жить мирно... Футбол приносит счастье. Он отвлекает. Он приносит радость болельщикам, и особенно детям. Это способ сбежать от войны», – сказал Педриньо.

Напомним, матч «Шемрок Роверс» – «Шахтер» состоится сегодня в Ирландии.

Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Шахтер Донецк Шемрок Роверс - Шахтер Шемрок Роверс российско-украинская война Украина
Алексей Сливченко Источник: Balls.ie
batistuta
Справжній хохоль, особливо прізвище... наше ріднесеньке!
Ответить
0
