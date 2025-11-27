ПЕДРИНЬО: «Украина – прекрасная страна»
Хавбек «Шахтера» уверен, что футбол помогает во время войны
Полузащитник «Шахтера» Педриньо пообщался с ирландскими журналистами накануне матча против «Шемрок Роверс» в Лиге конференций, поделившись впечатлениями о жизни в Украине в условиях войны против россии.
«Это непросто. Мы живем в условиях войны. Особенно тяжело приходится украинцам. Их семьи в опасности. Они сталкиваются с этой реальностью каждый день».
«Для нас, легионеров, самое трудное – быть вдали от семей. Мы многим жертвуем ради мечты. Но именно футбол позволяет нам быть максимально счастливыми в такое время».
«Украина – прекрасная страна. Мы просто молимся, чтобы это скорее закончилось, и люди снова смогли жить мирно... Футбол приносит счастье. Он отвлекает. Он приносит радость болельщикам, и особенно детям. Это способ сбежать от войны», – сказал Педриньо.
Напомним, матч «Шемрок Роверс» – «Шахтер» состоится сегодня в Ирландии.
