ПЕДРИНЬО: «Украина – прекрасная страна»

Полузащитник «Шахтера» Педриньо пообщался с ирландскими журналистами накануне матча против «Шемрок Роверс» в Лиге конференций, поделившись впечатлениями о жизни в Украине в условиях войны против россии.

«Это непросто. Мы живем в условиях войны. Особенно тяжело приходится украинцам. Их семьи в опасности. Они сталкиваются с этой реальностью каждый день».

«Для нас, легионеров, самое трудное – быть вдали от семей. Мы многим жертвуем ради мечты. Но именно футбол позволяет нам быть максимально счастливыми в такое время».

«Украина – прекрасная страна. Мы просто молимся, чтобы это скорее закончилось, и люди снова смогли жить мирно... Футбол приносит счастье. Он отвлекает. Он приносит радость болельщикам, и особенно детям. Это способ сбежать от войны», – сказал Педриньо.

Напомним, матч «Шемрок Роверс» – «Шахтер» состоится сегодня в Ирландии.