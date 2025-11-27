Лига чемпионов27 ноября 2025, 16:06 | Обновлено 27 ноября 2025, 16:08
Автор покера. Стал известен лучший игрок 5-го тура Лиги чемпионов
Килиан Мбаппе одержал победу в индивидуальной номинации
27 ноября 2025, 16:06 | Обновлено 27 ноября 2025, 16:08
Лига чемпионов объявила имя лучшего игрока пятого тура, который состоялся 25-26 ноября.
Победу в голосовании одержал французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Форвард забил четыре мяча в матче с «Олимпиакосом» и принес «сливочным» победу – 4:3.
Результаты голосования за игрока тура:
- 1. Килиан Мбаппе, «Реал» Мадрид – покер в ворота «Олимпиакоса» (4:3)
- 2. Витинья, ПСЖ – хет-трик в ворота «Тоттенхэма» (5:3)
- 3. Пьер-Эмерик Обамеянг, «Марсель» – дубль в ворота «Ньюкасла» (2:1)
- 4. Серу Гирасси, «Боруссия» Дортмунд – дубль в ворота «Вильярреала» (4:0)
1st: Kylian Mbappé— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2025
2nd: Vitinha
3rd: Pierre-Emerick Aubameyang
4th: Serhou Guirassy
Mbappé wins Player of the Week! 🌟@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/exlslhZL3R
Мбаппе , навіть, по за грою веде себе достойно, а на полі- найкращий форвард! Для мене він номер 1 у світі, як форвард!
