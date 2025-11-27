Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Автор покера. Стал известен лучший игрок 5-го тура Лиги чемпионов
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 16:06 | Обновлено 27 ноября 2025, 16:08
651
2

Килиан Мбаппе одержал победу в индивидуальной номинации

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Лига чемпионов объявила имя лучшего игрока пятого тура, который состоялся 25-26 ноября.

Победу в голосовании одержал французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Форвард забил четыре мяча в матче с «Олимпиакосом» и принес «сливочным» победу – 4:3.

Результаты голосования за игрока тура:

  • 1. Килиан Мбаппе, «Реал» Мадрид – покер в ворота «Олимпиакоса» (4:3)
  • 2. Витинья, ПСЖ – хет-трик в ворота «Тоттенхэма» (5:3)
  • 3. Пьер-Эмерик Обамеянг, «Марсель» – дубль в ворота «Ньюкасла» (2:1)
  • 4. Серу Гирасси, «Боруссия» Дортмунд – дубль в ворота «Вильярреала» (4:0)
По теме:
Два сломанных ребра. Голкипер Брюгге получил тяжелую травму в матче ЛЧ
Лидер Баварии назвал самого сильного соперника в сезоне: «Это не Арсенал»
Венсан Компани провел 75 матчей во главе Баварии. Какой результат?
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Мбаппе , навіть, по за грою веде себе достойно, а на полі- найкращий форвард! Для мене він номер 1 у світі, як форвард!
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
