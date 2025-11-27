Автор покера. Стал известен лучший игрок 5-го тура Лиги чемпионов

Лига чемпионов объявила имя лучшего игрока пятого тура, который состоялся 25-26 ноября.

Победу в голосовании одержал французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Форвард забил четыре мяча в матче с «Олимпиакосом» и принес «сливочным» победу – 4:3.

Результаты голосования за игрока тура:

1. Килиан Мбаппе, «Реал» Мадрид – покер в ворота «Олимпиакоса» (4:3)

2. Витинья, ПСЖ – хет-трик в ворота «Тоттенхэма» (5:3)

3. Пьер-Эмерик Обамеянг, «Марсель» – дубль в ворота «Ньюкасла» (2:1)

4. Серу Гирасси, «Боруссия» Дортмунд – дубль в ворота «Вильярреала» (4:0)