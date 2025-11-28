Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
28 ноября 2025, 17:36
Стивен ДЖЕРРАРД: «Ливерпуль еще не в кризисе. Но уже близок»

Легенда клуба считает, что кризис пока не наступил

Стивен ДЖЕРРАРД: «Ливерпуль еще не в кризисе. Но уже близок»
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный в истории Ливерпуля хавбек Стивен Джеррард считает, что его бывшая команда еще не находится в кризисе, однако максимально к нему приблизилась.

«Ливерпуль еще не в кризисе, но уже близок к нему. С каждым поражением ты все ближе к кризису, хотя я не люблю это слово. У Ливерпуля все еще много великолепных игроков, у них тот же состав, который выиграл АПЛ».

«Это не кризис, но ситуация сложная. Видно, что команда не выдерживает психологически», – сказал Джеррард.

Команда проиграла 9 из 12 последних матчей.

Стивен Джеррард Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арне Слот
