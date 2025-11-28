Стивен ДЖЕРРАРД: «Ливерпуль еще не в кризисе. Но уже близок»
Легенда клуба считает, что кризис пока не наступил
Легендарный в истории Ливерпуля хавбек Стивен Джеррард считает, что его бывшая команда еще не находится в кризисе, однако максимально к нему приблизилась.
«Ливерпуль еще не в кризисе, но уже близок к нему. С каждым поражением ты все ближе к кризису, хотя я не люблю это слово. У Ливерпуля все еще много великолепных игроков, у них тот же состав, который выиграл АПЛ».
«Это не кризис, но ситуация сложная. Видно, что команда не выдерживает психологически», – сказал Джеррард.
Команда проиграла 9 из 12 последних матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер похвалил сейв вратаря в матче с «Аяксом»
Киевский клуб уступил в матче четвертого тура Лиги конференций