28 ноября, свою встречу в рамках Лиги Европы проведут Порту – Ницца. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

Порту

«Драконы» в этом розыгрыше Лиги Европы играют с переменным успехом, 7 очков в четырех встречах, позволяют плотно держаться в зоне плей-офф, команда на 14-й строчке, а до топ-8 всего очко. Порту начал с двух побед, над Зальцбургом в гостях – 1:0 и Црвеной Звездой дома – 2:1, потом проиграли на выезде Ноттингем Форест – 0:2, а в последнем матче расписали мировую на чужом поле с Утрехтом – 1:1.

Отлично идут дела в чемпионате, где у клуба 10 побед в 11 встречах, а также одна ничья, что позволяет находиться на вершине турнирной таблице, ближайший преследователь отстает на три очка. Предстоящий матч пропустят Беднарек и Перес из-за повреждений.

Ницца

«Орлята» проваливаются снова в еврокубках, команда не имеет в активе очков за четыре тура, так что шансы на плей-офф остались только теоретические. Трижды Ницца уступила со счетом 1:2, сначала дома Роме, потом в гостях Фенербахче, на выезде Сельте. Только в последнем туре клуб уступил в родных стенах Фрайбургу со счетом 1:3.

На внутренней арене тоже есть проблемы, так как команда находится на серии из трех поражений, в последнем туре провалились дома против Марселя – 1:5. «Орлята» занимают девятую строчку во французской Лиге 1, отставание от зоны еврокубков составляет 4 очка. Команда сейчас в плохой форме, так что приедет в Португалию без особого энтузиазма и надежды на положительный результат. Предстоящий матч из-за травм пропустят Абделмонем, Бомбито и Ндашимие.

Прогноз

Клубы раньше между собой никогда не играли, а в предстоящей битве хозяева очевидные фавориты. Есть ощущение, что Ницца перестанет тратить силы в еврокубках, чтоб хотя бы в чемпионате реабилитироваться.

Я думаю Порту, без проблем должен брать три очка. Рискну поставить на успех хозяев с форой -1,5 гола за жирные 2,12.