Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Порту – Ницца. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Порту
27.11.2025 19:45 - : -
Ницца
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
27 ноября 2025, 12:37 |
24
0

Порту – Ницца. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 27 ноября и начнется в 19:45 по Киеву

27 ноября 2025, 12:37 |
24
0
Порту – Ницца. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября, свою встречу в рамках Лиги Европы проведут Порту – Ницца. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

Порту

«Драконы» в этом розыгрыше Лиги Европы играют с переменным успехом, 7 очков в четырех встречах, позволяют плотно держаться в зоне плей-офф, команда на 14-й строчке, а до топ-8 всего очко. Порту начал с двух побед, над Зальцбургом в гостях – 1:0 и Црвеной Звездой дома – 2:1, потом проиграли на выезде Ноттингем Форест – 0:2, а в последнем матче расписали мировую на чужом поле с Утрехтом – 1:1.

Отлично идут дела в чемпионате, где у клуба 10 побед в 11 встречах, а также одна ничья, что позволяет находиться на вершине турнирной таблице, ближайший преследователь отстает на три очка. Предстоящий матч пропустят Беднарек и Перес из-за повреждений.

Ницца

«Орлята» проваливаются снова в еврокубках, команда не имеет в активе очков за четыре тура, так что шансы на плей-офф остались только теоретические. Трижды Ницца уступила со счетом 1:2, сначала дома Роме, потом в гостях Фенербахче, на выезде Сельте. Только в последнем туре клуб уступил в родных стенах Фрайбургу со счетом 1:3.

На внутренней арене тоже есть проблемы, так как команда находится на серии из трех поражений, в последнем туре провалились дома против Марселя – 1:5. «Орлята» занимают девятую строчку во французской Лиге 1, отставание от зоны еврокубков составляет 4 очка. Команда сейчас в плохой форме, так что приедет в Португалию без особого энтузиазма и надежды на положительный результат. Предстоящий матч из-за травм пропустят Абделмонем, Бомбито и Ндашимие.

Прогноз

Клубы раньше между собой никогда не играли, а в предстоящей битве хозяева очевидные фавориты. Есть ощущение, что Ницца перестанет тратить силы в еврокубках, чтоб хотя бы в чемпионате реабилитироваться.

Я думаю Порту, без проблем должен брать три очка. Рискну поставить на успех хозяев с форой -1,5 гола за жирные 2,12.

Прогноз Sport.ua
Порту
27 ноября 2025 -
19:45
Ницца
Фора Порту (-1.5) 2.12 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лилль – Динамо Загреб. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лудогорец – Сельта. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Астон Вилла – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Порту Ницца Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Футбол | 27 ноября 2025, 00:22 3
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов

Украинец пропустил трижды от «Олимпиакоса»

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Футбол | 27 ноября 2025, 07:54 1
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»

Авторитетный тренер раскритиковал «Динамо», но верит в победу киевлян в матче Лиги конференций

Шемрок Роверс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 27.11.2025, 11:28
Шемрок Роверс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шемрок Роверс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Футбол | 27.11.2025, 00:01
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Кварцяный дал свой прогноз на матч между Шемроком и Шахтером
Футбол | 27.11.2025, 12:49
Кварцяный дал свой прогноз на матч между Шемроком и Шахтером
Кварцяный дал свой прогноз на матч между Шемроком и Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
26.11.2025, 05:02 6
Футбол
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
25.11.2025, 18:36 19
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 5
Бокс
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
27.11.2025, 04:02 6
Футбол
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
25.11.2025, 08:47 4
Футбол
Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
27.11.2025, 05:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем