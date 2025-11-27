27 ноября, в рамках пятого тура основного этапа Лиги Европы, между собой сыграют Лилль – Динамо Загреб. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

Лилль

«Доги» начали с двух побед на основном этапе Лиги Европы, сначала одолели дома Бранн – 2:1, а потом в гостях Рому – 1:0. Сумасшедшим получился матч против ПАОКа дома, уступали 0:3, чуть не совершили камбэк, судья отменил гол в компенсированное время, в итоге поражение 3:4. Последний матч Лилль в гостях проиграл Црвеной Звезде со счетом 0:1. Пока клуб занимает 19 строчку, что позволяет находится в зоне плей-офф.

Во французской Лиге 1 «доги» идут третьими, но отставание от топ-3 составляет пять очков. В последнем туре подопечные Бруно Женезио, одержали волевую домашнюю победу над Парижем, со счетом 4:2. Немало пользы приносит и звездный ветеран Оливье Жиру, который забивал и в упомянутом матче парижанам, футболист новичок команды, видимо хочет завершить карьеру на родине. Предстоящий матч из-за травм пропустят Александру, Кайяр, Туре, под вопросом Фернандес-Пардо и Сахрауи.

Динамо Загреб

Хорватский гранд мощно стартовал в Лиге Европы, набрав 7 очков в трех встречах. Обыграли дома Фенербахче – 3:1, потом с таким же счетом одолели в гостях Маккаби Тель-Авив, также была выездная ничья против Мальме – 1:1. В последнем туре Динамо в родных стенах уступило Сельте – 0:3. Клуб плотно держится в зоне плей-офф, занимая 12 строчку, отставание от топ-8 всего один балл.

На внутренней арене команда привычно ведет борьбу за титул, но занимает после 14 туров второе место, расстояние до лидирующего Хайдука всего одно очко. Динамо Загреб имеет немалый опыт выступлений в еврокубках, поэтому точно способен вести борьбу на два фронта. Не помогут партнерам Торренте, Валинчич и Живкович, у них повреждения.

Прогноз

В предстоящем матче хозяева котируются фаворитами, хотя стоит понимать, что на поле выйдут две мотивированные команды. Соперники ранее между собой никогда не играли.

Лиллю победа нужнее, а вот гостям подойдет и ничья. Предлагаю сделать ставку на чистую победу хозяев за 1.56, но я думаю, что французскому клубу будет непросто.