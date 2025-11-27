ШИРЕР: «Оборона Барселоны, кажется, состоит из четырёх идиотов»

Легендарный английский нападающий Алан Ширер высказался о игре обороны «Барселоны» в матче Лиги чемпионов с «Челси».

«Линия обороны «Барселоны», кажется, состоит из четырёх идиотов, которые стоят и спрашивают: «Как вы это сделаете?»

У меня нет слов, как легко «Челси» нас обошёл. За свою карьеру я видел немало офсайдных ловушек, но эта была просто невероятной».

«Синие» в противостоянии с «сине-гранатовыми» добыли победу со счетом 3:0.

Ранее сообщалось о том, что Энцо Мареска прокомментировал матч с «Барселоной».