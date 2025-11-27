Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ШИРЕР: «Оборона Барселоны, кажется, состоит из четырёх идиотов»
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 15:40 |
Легендарный англичанин проехался по обороне испанского гранда в игре с «Челси»

Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

Легендарный английский нападающий Алан Ширер высказался о игре обороны «Барселоны» в матче Лиги чемпионов с «Челси».

«Линия обороны «Барселоны», кажется, состоит из четырёх идиотов, которые стоят и спрашивают: «Как вы это сделаете?»

У меня нет слов, как легко «Челси» нас обошёл. За свою карьеру я видел немало офсайдных ловушек, но эта была просто невероятной».

«Синие» в противостоянии с «сине-гранатовыми» добыли победу со счетом 3:0.

Ранее сообщалось о том, что Энцо Мареска прокомментировал матч с «Барселоной».

Алан Ширер Лига чемпионов Барселона Челси Челси - Барселона
Даниил Кирияка Источник: Telegram
