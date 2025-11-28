Динамо сообщили, какой тренер должен заменить Шовковского

Известный украинский эксперт Олег Федорчук высказался о ситуации вокруг тренера «Динамо» Александра Шовковского и рассказал, какой тренер должен его заменить после отставки.

«Уволлить Шовковского, чтобы просто уволить и поставить на его место кого-то исполняющим обязанности... Это не решит вопрос. Если уж и менять главного тренера, то нужна авторитетная кандидатура на замену, а такой я пока не вижу. Нужно взвешенное решение», – сказал Федорчук.

