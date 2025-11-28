Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо сообщили, какой тренер должен заменить Шовковского
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 07:02 |
Динамо сообщили, какой тренер должен заменить Шовковского

Олег Федорчук считает, что на смену Шовковскому должен прийти тренер с авторитетом

ФК Динамо. Александр Шовковский

Известный украинский эксперт Олег Федорчук высказался о ситуации вокруг тренера «Динамо» Александра Шовковского и рассказал, какой тренер должен его заменить после отставки.

«Уволлить Шовковского, чтобы просто уволить и поставить на его место кого-то исполняющим обязанности... Это не решит вопрос. Если уж и менять главного тренера, то нужна авторитетная кандидатура на замену, а такой я пока не вижу. Нужно взвешенное решение», – сказал Федорчук.

Ранее Федорчук озвучил главную проблему наставника «Динамо» Александра Шовковского.

