Лига чемпионов
27 ноября 2025, 11:05 | Обновлено 27 ноября 2025, 11:07
КИВУ: «Мы должны стать более «грязными», злее»

«Интер» уступил «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

КИВУ: «Мы должны стать более «грязными», злее»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал поражение команды в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов от «Атлетико» (1:2).

– Поражение такого типа болит для всех, мы хотели получить значительно больше, чем добыли сегодня. После гола мы опустились ниже, также и благодаря сопернику, который прижал нас и создал нам трудности. У нас было несколько контратак, которые мы не сумели качественно завершить. Несмотря на то, что в штрафной были наши лучшие игроки на втором этаже, мы пропустили решающий гол.

– Детали сейчас играют против вас…

– Эта команда должна уметь реагировать, должна чувствовать моменты. Должна быть более конкретной и циничной, меньше переживать о красоте игры. Реакция «Интера» была наполнена злостью и качеством, но мы не смогли попытаться выиграть матч, а затем и удержать результат.

– «Интеру» трудно доводить моменты до логического завершения. Почему так?

– Реакция, которую мы показали во втором тайме, и конкретность в атаке глубины – это то, от чего я хочу отталкиваться. Я знаю, что это поражение может болеть: это второе подряд после двух хороших матчей. Мы должны стать более «грязными», злее и лучше понимать моменты игры.

– Замены изменили баланс на поле…

– Мы ожидали реакции соперника, пытались сдержать то качество, которое они привнесли, свежими силами. Мы играли после дерби, энергии уже было немного, поэтому я ни к кому не имею претензий. Конечно, те, кто вышли со скамейки, могли сделать больше, особенно добавить то, чего нам не хватало в тот момент. Мы проведём необходимый анализ и научимся из этих мелких ошибок.

Интер Милан Атлетико Мадрид Лига чемпионов Кристиан Киву
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
