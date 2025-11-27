Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кейн раскрыл, что не хватило Баварии в матче против Арсенала
Германия
27 ноября 2025, 04:27 |
Гарри прокомментировал поражение мюнхенцев в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал поражение команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:3).

«Тяжелый матч, но мы ожидали именно такой.

В первом тайме была равная игра с хорошей борьбой. Во втором тайме у нас не хватило привычной энергии и напористости. Мы проиграли слишком много единоборств.

Это наше первое поражение в сезоне. Паниковать не стоит. Извлечем уроки и продолжим работать. Уверен, что еще встретим «Арсенал» на более поздних стадиях Лиги чемпионов.

Как я и говорил, это не повод для паники. Мы играли против «Челси», на выезде с «ПСЖ» и «Арсеналом». Большинство матчей мы выиграли», – отметил Гарри Кейн.

На данный момент «Арсенал» лидирует в группе, набрав 15 очков и опережая ближайших преследователей – «ПСЖ», «Баварию», «Интер» и «Реал» – на три очка.

Михаил Олексиенко Источник: BBC
