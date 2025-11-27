Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе установил новый рекорд в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 01:22 |
227
0

Мбаппе установил новый рекорд в Лиге чемпионов

Килиан находится в фантастической форме

27 ноября 2025, 01:22 |
227
0
Мбаппе установил новый рекорд в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (3:4) нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил четыре мяча.

Как сообщает статистический портал Squawka, французский форвард мадридцев оформил больше хет-триков в выездных поединках, чем любой другой игрок за всю историю Лиги чемпионов (4).

Мбаппе довел число своих голов в текущем розыгрыше турнира до девяти, побив собственный рекорд результативности в ЛЧ. Ранее лучшим показателем для француза были восемь забитых мячей – это случалось в сезоне-2020/2021 и в кампании-2023/2024, когда он выступал за «ПСЖ».

На текущий момент «Реал» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав 12 очков. В следующем туре мадридская команда проведет встречу с «Манчестер Сити».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Килиан рискует получить дисквалификацию в Ла Лиге.

По теме:
«Возможно, это отличные сейвы». Трубин – про свою игру в матче с Аяксом
АРТЕТА: «Мы показали футбол иного уровня в матче с Баварией»
Ливерпуль в 3-м матче подряд пропустил 3+ гола. Когда такое было?
Килиан Мбаппе Реал Мадрид Олимпиакос Пирей Лига чемпионов рекорд хет-трик
Михаил Олексиенко Источник: Squawka
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Бокс | 26 ноября 2025, 09:30 10
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты

Украинец владеет тремя из четырех основных титулов

Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Бокс | 26 ноября 2025, 04:42 0
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину

​​​​​​Бывший боксер из Казахстана был назначен на должность президента World Boxing.

Шахтер выступил с официальным заявлением. Понравится ли это Динамо?
Футбол | 26.11.2025, 22:07
Шахтер выступил с официальным заявлением. Понравится ли это Динамо?
Шахтер выступил с официальным заявлением. Понравится ли это Динамо?
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Футбол | 26.11.2025, 08:24
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Футбол | 27.11.2025, 00:22
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
25.11.2025, 20:37 3
Футзал
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
25.11.2025, 06:23 78
Футбол
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
25.11.2025, 08:43 19
Футбол
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
26.11.2025, 11:55 17
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 5
Бокс
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
26.11.2025, 05:07
Бокс
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
25.11.2025, 08:12 1
Бокс
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
25.11.2025, 00:17 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем