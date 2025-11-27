Мбаппе установил новый рекорд в Лиге чемпионов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (3:4) нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил четыре мяча.

Как сообщает статистический портал Squawka, французский форвард мадридцев оформил больше хет-триков в выездных поединках, чем любой другой игрок за всю историю Лиги чемпионов (4).

Мбаппе довел число своих голов в текущем розыгрыше турнира до девяти, побив собственный рекорд результативности в ЛЧ. Ранее лучшим показателем для француза были восемь забитых мячей – это случалось в сезоне-2020/2021 и в кампании-2023/2024, когда он выступал за «ПСЖ».

На текущий момент «Реал» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав 12 очков. В следующем туре мадридская команда проведет встречу с «Манчестер Сити».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Килиан рискует получить дисквалификацию в Ла Лиге.