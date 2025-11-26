Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Скандал в Ла Лиге: Мбаппе рискует получить дисквалификацию
Испания
26 ноября 2025, 03:13 | Обновлено 26 ноября 2025, 03:14
Скандал в Ла Лиге: Мбаппе рискует получить дисквалификацию

Килиан перегнул палку

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе оказался в центре громкого скандала после ничьей «Реала» с «Эльче» (2:2). После завершения матча французский форвард, уже имевший предупреждение за излишне эмоциональные споры с арбитром, полностью потерял самообладание и выкрикнул в адрес рефери несколько оскорбительных фраз, что теперь может обернуться для него серьезной дисквалификацией.

По кадрам, обнародованным DAZN, Мбаппе подошел к официальным лицам, чтобы получить объяснения, но, не дождавшись ответа, резко взорвался эмоциями. На видео отчетливо видно, как он дважды бросает французское «Sale con, va!» (подонок, уходи) в сторону судьи, вероятно, рассчитывая, что тот не поймет сказанного.

Уже направляясь в раздевалку, Мбаппе снова повторил это оскорбление вслед арбитру, после небольшой словесной перепалки с игроком «Эльче».

Ранее камеры зафиксировали, как Мбаппе эмоционально подгоняет партнеров – Беллингема и Винисиуса – требуя «прессинговать выше» и вырывать победу в концовке.

Когда один из соперников затянул игровую паузу, Мбаппе обратился к арбитру: «Это уже чересчур, мы потеряли кучу времени! Если он не может играть – пусть уходит! Дайте нам продолжить!»

Однако, если эти реплики еще можно считать обычной эмоциональностью, то зафиксированные оскорбления могут стать основанием для дополнительного наказания от дисциплинарного комитета. «Реал» и сам Мбаппе теперь ожидают решения лиги, которое может оказаться довольно суровым.

Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига дисквалификация Эльче - Реал Эльче скандал
Михаил Олексиенко Источник: RMC Sport
