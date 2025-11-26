Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КРЫСЬКИВ: «Непростой матч в Ирландии. Надеюсь, финиш моей черной полосы»
Лига конференций
26 ноября 2025, 23:25 | Обновлено 26 ноября 2025, 23:44
286
0

КРЫСЬКИВ: «Непростой матч в Ирландии. Надеюсь, финиш моей черной полосы»

Хавбек Шахтера принял участие в пресс-конференции перед игрой с Шемрок Роверс

26 ноября 2025, 23:25 | Обновлено 26 ноября 2025, 23:44
286
0
КРЫСЬКИВ: «Непростой матч в Ирландии. Надеюсь, финиш моей черной полосы»
ФК Шахтер. Дмитрий Крыськив

Півзахисник «Шахтаря» Дмитро Криськів узяв участь у прес-конференції перед матчем 4-го туру Ліги конференцій УЄФА з «Шемрок Роверс».

– Як відомо, у «Шемрока» в цій Лізі конференцій дві поразки та одна нічия, водночас вони виграли Кубок та чемпіонат Ірландії. Як ви оцінюєте цього суперника? Чого очікувати від нього та які сильні якості можете виділити?

– Ми саме тільки з теорії приїхали сюди, на прес-конференцію, розбирали суперника. Це дійсно хороша команда, яка за останні п’ять років чотири рази вигравала чемпіонат Ірландії, тому це буде, як і завжди, непроста зустріч. Ми вийдемо на цей матч готовими на 100 відсотків, зробимо все від нас залежне, поставимося з повагою до цього противника та, сподіваюся, здобудемо важливі очки для коефіцієнта нашої країни, для «Шахтаря», а також подаруємо вболівальникам хороший настрій.

– Дмитре, ви пропускали в цьому сезоні саме матчі єврокубків через травми. Як зараз почуваєтеся і наскільки велике бажання зіграти саме в єврокубку?

– Так, дійсно, у цьому сезоні дуже багато пропустив. Сподіваюся, чорна смуга закінчилася, почуваюся добре. Тренерський штаб, тренер із фізпідготовки мене добре підготували для того, щоб я увійшов до загальної групи. На євроарені я не грав, і це дуже важливі хвилини й дуже важливі матчі, тож хочеться вийти, викластися на 100 відсотків, здобути перемогу і подарувати нашим уболівальникам тільки щасливі миті нашою грою.

– Так співпало, що цього тижня «Шахтар» грає в Дубліні, а також Святослав Вакарчук матиме сольні концерти тут. Яка ваша улюблена пісня «Океану Ельзи»?

– Мені дійсно подобається цей співак, люблю пісні, але назв не надто памʼятаю. Але якщо мені увімкнуть якусь пісню, то я зможу, так би мовити, кайфанути від цих пісень і цього виконавця. Дуже класно, що він тут знаходиться та співає.

– Що для людей України й Донбасу означає гра такого рівня з огляду на те, що зараз відбувається?

– Так, це справді дуже важливий матч для вболівальників з Донбасу та всієї України. Нам потрібно взяти ці очки для коефіцієнта України у Європі. Кожна гра у єврокубках зараз важлива для нас, тому виходимо на поле і віддаємо 100 відсотків для нашої країни, команди, фанів.

– Чи знаєте ви українців, які переїхали до Ірландії за останні кілька років, когось, хто прийде на гру?

– Так, маю друзів у Ірландії, вони раніше жили в моєму місті в Україні, у Харкові. Після початку війни вони переїхали до Ірландії, і це добре, бо Ірландія дає хороші можливості й умови для життя без війни. Сподіваюся, війна закінчиться, і люди, які зараз живуть в Ірландії, повернуться в Україну.

По теме:
Арда ТУРАН: «Шахтер будет играть против чемпионов. Мы их очень уважаем»
ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой в Ирландии
Омония – Динамо. Текстовая трансляция матча
Шемрок Роверс Шахтер Донецк Лига конференций Шемрок Роверс - Шахтер пресс-конференция Дмитрий Крыськив выбор редакции
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Бокс | 26 ноября 2025, 04:42 0
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину

​​​​​​Бывший боксер из Казахстана был назначен на должность президента World Boxing.

В Динамо приняли решение по вратарской позиции
Футбол | 26 ноября 2025, 05:02 5
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
В Динамо приняли решение по вратарской позиции

Клуб не планирует усиления вратарской линии

Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Бокс | 26.11.2025, 09:30
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Восемь голов в Париже. ПСЖ перестрелял Тоттенхэм, Забарный вышел на замену
Футбол | 27.11.2025, 00:01
Восемь голов в Париже. ПСЖ перестрелял Тоттенхэм, Забарный вышел на замену
Восемь голов в Париже. ПСЖ перестрелял Тоттенхэм, Забарный вышел на замену
Четыре гола на Энфилде. ПСВ шокировал Ливепуль в Лиге чемпионов
Футбол | 26.11.2025, 23:53
Четыре гола на Энфилде. ПСВ шокировал Ливепуль в Лиге чемпионов
Четыре гола на Энфилде. ПСВ шокировал Ливепуль в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 5
Бокс
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
25.11.2025, 03:59
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
26.11.2025, 05:07
Бокс
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
26.11.2025, 11:55 17
Футбол
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
26.11.2025, 10:14 1
Футбол
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
26.11.2025, 06:23 3
Футбол
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
25.11.2025, 17:08 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем