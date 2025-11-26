КРЫСЬКИВ: «Непростой матч в Ирландии. Надеюсь, финиш моей черной полосы»

Півзахисник «Шахтаря» Дмитро Криськів узяв участь у прес-конференції перед матчем 4-го туру Ліги конференцій УЄФА з «Шемрок Роверс».

– Як відомо, у «Шемрока» в цій Лізі конференцій дві поразки та одна нічия, водночас вони виграли Кубок та чемпіонат Ірландії. Як ви оцінюєте цього суперника? Чого очікувати від нього та які сильні якості можете виділити?

– Ми саме тільки з теорії приїхали сюди, на прес-конференцію, розбирали суперника. Це дійсно хороша команда, яка за останні п’ять років чотири рази вигравала чемпіонат Ірландії, тому це буде, як і завжди, непроста зустріч. Ми вийдемо на цей матч готовими на 100 відсотків, зробимо все від нас залежне, поставимося з повагою до цього противника та, сподіваюся, здобудемо важливі очки для коефіцієнта нашої країни, для «Шахтаря», а також подаруємо вболівальникам хороший настрій.

– Дмитре, ви пропускали в цьому сезоні саме матчі єврокубків через травми. Як зараз почуваєтеся і наскільки велике бажання зіграти саме в єврокубку?

– Так, дійсно, у цьому сезоні дуже багато пропустив. Сподіваюся, чорна смуга закінчилася, почуваюся добре. Тренерський штаб, тренер із фізпідготовки мене добре підготували для того, щоб я увійшов до загальної групи. На євроарені я не грав, і це дуже важливі хвилини й дуже важливі матчі, тож хочеться вийти, викластися на 100 відсотків, здобути перемогу і подарувати нашим уболівальникам тільки щасливі миті нашою грою.

– Так співпало, що цього тижня «Шахтар» грає в Дубліні, а також Святослав Вакарчук матиме сольні концерти тут. Яка ваша улюблена пісня «Океану Ельзи»?

– Мені дійсно подобається цей співак, люблю пісні, але назв не надто памʼятаю. Але якщо мені увімкнуть якусь пісню, то я зможу, так би мовити, кайфанути від цих пісень і цього виконавця. Дуже класно, що він тут знаходиться та співає.

– Що для людей України й Донбасу означає гра такого рівня з огляду на те, що зараз відбувається?

– Так, це справді дуже важливий матч для вболівальників з Донбасу та всієї України. Нам потрібно взяти ці очки для коефіцієнта України у Європі. Кожна гра у єврокубках зараз важлива для нас, тому виходимо на поле і віддаємо 100 відсотків для нашої країни, команди, фанів.

– Чи знаєте ви українців, які переїхали до Ірландії за останні кілька років, когось, хто прийде на гру?

– Так, маю друзів у Ірландії, вони раніше жили в моєму місті в Україні, у Харкові. Після початку війни вони переїхали до Ірландії, і це добре, бо Ірландія дає хороші можливості й умови для життя без війни. Сподіваюся, війна закінчиться, і люди, які зараз живуть в Ірландії, повернуться в Україну.