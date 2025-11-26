Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шемрок Роверс – Шахтер
27 ноября в 22:00 пройдет поединок 4-го тура Лиги конференций
27 ноября в 22:00 состоится матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.
В ирландском Дублине на стадионе Талла встречаются Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.
Команда турецкого наставника Арды Турана на старте Лиги конференций победила Абердин (3:2), уступила Легии (1:2) и обыграла Брейдаблик (2:0).
Шахтер набрал 6 очков из 10 возможных и занимает 10-е место среди 36 участников турнира.
Шемрок Роверс в Лиге конференций проиграл Спарте Прага (1:4) и Целе (0:2), а также сыграл вничью с АЕК Афины (1:1).
Ирландский клуб имеет в активе 1 очко и располагается на 31-й позиции в турнирной таблице.
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
