27 ноября в 22:00 состоится матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.

В ирландском Дублине на стадионе Талла встречаются Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда турецкого наставника Арды Турана на старте Лиги конференций победила Абердин (3:2), уступила Легии (1:2) и обыграла Брейдаблик (2:0).

Шахтер набрал 6 очков из 10 возможных и занимает 10-е место среди 36 участников турнира.

Шемрок Роверс в Лиге конференций проиграл Спарте Прага (1:4) и Целе (0:2), а также сыграл вничью с АЕК Афины (1:1).

Ирландский клуб имеет в активе 1 очко и располагается на 31-й позиции в турнирной таблице.

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шемрок Роверс – Шахтер

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO