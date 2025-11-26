Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шемрок Роверс – Шахтер
Лига конференций
26 ноября 2025, 19:34 | Обновлено 26 ноября 2025, 19:40
230
0

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шемрок Роверс – Шахтер

27 ноября в 22:00 пройдет поединок 4-го тура Лиги конференций

Коллаж Sport.ua

27 ноября в 22:00 состоится матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.

В ирландском Дублине на стадионе Талла встречаются Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда турецкого наставника Арды Турана на старте Лиги конференций победила Абердин (3:2), уступила Легии (1:2) и обыграла Брейдаблик (2:0).

Шахтер набрал 6 очков из 10 возможных и занимает 10-е место среди 36 участников турнира.

Шемрок Роверс в Лиге конференций проиграл Спарте Прага (1:4) и Целе (0:2), а также сыграл вничью с АЕК Афины (1:1).

Ирландский клуб имеет в активе 1 очко и располагается на 31-й позиции в турнирной таблице.

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шемрок Роверс – Шахтер

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Шемрок Роверс – Шахтер
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Шемрок Роверс Шахтер Донецк Лига конференций Шемрок Роверс - Шахтер где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

