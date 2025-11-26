Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф Сабо спрогнозировал точный счет матча Омония – Динамо
Украина. Премьер лига
26 ноября 2025, 20:27 |
1828
0

Известный в прошлом тренер верит в победу киевлян

Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился мыслями о матче «Динамо» против «Омонии» в Лиге конференций.

– Веры в то, что в Никосии динамовцы победят, нет?

– Почему же? Верю, надеюсь, буду переживать. Как оно получится. Мне бы хотелось увидеть победу Динамо со счетом 2:0.

– Очень смелый прогноз, Йожеф Йожефович.

– А что им [динамовцам] терять? Пусть выходят и побеждают! Омония эта, что соперник, которого нельзя победить? Можно. Будет самоотдача, и заряженность, будет и результат.

«Динамо» проведет выездной матч с «Омонией» завтра, 27 ноября, начало встречи запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Динамо Киев Омония Лига конференций Омония - Динамо Йожеф Сабо
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
