Йожеф Сабо спрогнозировал точный счет матча Омония – Динамо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился мыслями о матче «Динамо» против «Омонии» в Лиге конференций.

– Веры в то, что в Никосии динамовцы победят, нет?

– Почему же? Верю, надеюсь, буду переживать. Как оно получится. Мне бы хотелось увидеть победу Динамо со счетом 2:0.

– Очень смелый прогноз, Йожеф Йожефович.

– А что им [динамовцам] терять? Пусть выходят и побеждают! Омония эта, что соперник, которого нельзя победить? Можно. Будет самоотдача, и заряженность, будет и результат.

«Динамо» проведет выездной матч с «Омонией» завтра, 27 ноября, начало встречи запланировано на 19:45 по киевскому времени.