Йожеф Сабо спрогнозировал точный счет матча Омония – Динамо
Известный в прошлом тренер верит в победу киевлян
Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился мыслями о матче «Динамо» против «Омонии» в Лиге конференций.
– Веры в то, что в Никосии динамовцы победят, нет?
– Почему же? Верю, надеюсь, буду переживать. Как оно получится. Мне бы хотелось увидеть победу Динамо со счетом 2:0.
– Очень смелый прогноз, Йожеф Йожефович.
– А что им [динамовцам] терять? Пусть выходят и побеждают! Омония эта, что соперник, которого нельзя победить? Можно. Будет самоотдача, и заряженность, будет и результат.
«Динамо» проведет выездной матч с «Омонией» завтра, 27 ноября, начало встречи запланировано на 19:45 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Скорее всего, им станет Итаума
Ярмоленко, Шапаренко, Бражко и Биловар не смогут выйти на поле в матче Лиги конференций