Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
Украина. Премьер лига
26 ноября 2025, 22:07 | Обновлено 26 ноября 2025, 22:08
2397
0

ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией

Главный тренер киевлян дал пресс-конференцию накануне матча Лиги конференций

26 ноября 2025, 22:07 | Обновлено 26 ноября 2025, 22:08
2397
0
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский пообщался с представителями СМИ перед матчем 4-го тура основного этапа Лиги конференций против кипрской «Омонии».

– Расскажите, в каком состоянии команда, кто не сможет принять участие в матче?

– К уже находящимся в лазарете Ярмоленко, Шапаренко и Биловару добавился Бражко после игры с «Колосом». Было проведено обследование, которое показало, что у него перелом ребра. Поэтому в ближайшее время мы на него тоже не сможем рассчитывать.

– На фоне последних негативных результатов был ли у вас разговор с президентом клуба? Чувствуете ли вы вотум доверия от руководства перед матчем с «Омонией»?

– Вы знаете, безусловно, результаты неутешительны для всех нас, и для команды в том числе. Постоянно идет диалог с президентом, постоянно мы разговариваем на разные темы – и о результатах, и об игре команды. И это важно, когда со стороны руководства есть постоянная поддержка, но, безусловно, мы должны понимать, что нужно улучшать как индивидуальные действия, так и игру команды в целом. И не допускать тех ошибок – как в организации игры, так и в индивидуальных действиях.

Всегда приятно, когда есть результат, но иногда бывает совсем по-другому. И именно в такие моменты важно, чтобы вся команда полностью была единым коллективом, была нацелена на улучшение. Нужно смело пройти этот непростой период, который бывает в жизни каждого игрока и каждой команды. Но у нас в команде много игроков с большим опытом, с умением играть в футбол, с жаждой побед, с желанием делать все возможное, чтобы добиваться положительного результата и, главное, работать над этим – как каждый в отдельности, так и помогая друг другу. Именно в такие моменты как раз и проявляется, насколько команда готова, что у команды есть характер, у команды есть желание изменить эту ситуацию.

Я думаю, что они все готовы, с пониманием воспринимают все и готовы проявлять свои лучшие качества и характер. И здесь очень важно быть уверенным в своих действиях, в том, что они делают, и в том, что мы обязательно преодолеем этот непростой путь.

– Что вы хотели бы сказать болельщикам на ф

оне этих негативных результатов?

– Я уже слышал этот вопрос. Я могу сказать, что ваша поддержка сейчас для команды очень важна.

– В последних матчах у «Омонии» неудачная серия результатов, команда еще не выигрывала в Лиге конференций. Но сегодня Хеннинг Берг на пресс-конференции сказал, что команда заслуживала лучших результатов в тех матчах, где она не набирала максимум очков. Как бы вы оценили уровень этой команды на фоне того самого «Пафоса», с которым она сейчас борется за первое место?

– Что касается непосредственно нашего соперника, то это один из, можно так сказать, крупнейших клубов Кипра, который в последнее время постоянно играет в международных турнирах – Лиге Европы, Лиге конференций. Вернулся тренер, с которым были одни из самых успешных лет клуба, когда они выигрывали и чемпионат, и Кубок выигрывали, и играли довольно удачно. Команда две игры сыграла вничью – по 1:1, одну игру проиграла – 1:0. Потеряла в последнем матче чемпионата Кипра лидерство, опустившись на вторую строчку.

Мы смотрели много матчей и видео, как работает команда, готовились к этой игре. Хочу сказать, что мы также недовольны теми результатами, которые у нас есть, и считаем, что все могло быть по-другому при определенных обстоятельствах. Мы прекрасно понимаем, что это будет очень важная игра не только для «Омонии», но и для нас. Я уверен, что те 11 игроков, которые выйдут завтра на футбольное поле, выйдут с желанием проявить свои лучшие качества, с желанием играть с сердцем, с душой, и сделать все возможное, чтобы одержать победу.

– Вы ожидаете открытую игру?

– Я ожидаю в первую очередь от своих игроков настойчивости, старания играть с сердцем, играть с умом, с уверенной агрессией с одной стороны, с другой – рассудительно. Думаю, что такое же настроение будет и у нашего соперника.

Напоследок всем желаю тихого спокойного вечера. Вы знаете, позавчера для Киева, для всей страны была очень непростая ночь. Хочу от себя и от команды выразить поддержку всем и желание, чтобы ваше небо было всегда мирным и спокойным. А чтобы эта война в нашей стране как можно скорее закончилась. Безусловно, нашей Победой.

По теме:
Омония – Динамо. Текстовая трансляция матча
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Омония – один из наибольших клубов Кипра»
Эксперт: Динамо будет тяжело, команды из Кипра играют в агрессивный футбол
Динамо Киев Омония Хеннинг Берг Лига конференций Омония - Динамо Владимир Бражко травма
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус четыре лидера. Динамо прибыло на матч Лиги конференций
Футбол | 26 ноября 2025, 19:59 13
Минус четыре лидера. Динамо прибыло на матч Лиги конференций
Минус четыре лидера. Динамо прибыло на матч Лиги конференций

Без Ярмоленко, Бражко, Шапаренко и Биловара

Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Бокс | 26 ноября 2025, 00:52 0
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом

Скорее всего, им станет Итаума

В Динамо приняли решение по вратарской позиции
Футбол | 26.11.2025, 05:02
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Футбол | 26.11.2025, 06:23
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Маркевич сделал прогноз на матч Шемрок Роверс – Шахтер в Лиге конференций
Футбол | 26.11.2025, 22:29
Маркевич сделал прогноз на матч Шемрок Роверс – Шахтер в Лиге конференций
Маркевич сделал прогноз на матч Шемрок Роверс – Шахтер в Лиге конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
24.11.2025, 23:59 12
Футбол
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
24.11.2025, 22:25 4
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 5
Бокс
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
25.11.2025, 08:47 4
Футбол
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
26.11.2025, 10:14 1
Футбол
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
25.11.2025, 08:43 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем