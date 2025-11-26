ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский пообщался с представителями СМИ перед матчем 4-го тура основного этапа Лиги конференций против кипрской «Омонии».

– Расскажите, в каком состоянии команда, кто не сможет принять участие в матче?

– К уже находящимся в лазарете Ярмоленко, Шапаренко и Биловару добавился Бражко после игры с «Колосом». Было проведено обследование, которое показало, что у него перелом ребра. Поэтому в ближайшее время мы на него тоже не сможем рассчитывать.

– На фоне последних негативных результатов был ли у вас разговор с президентом клуба? Чувствуете ли вы вотум доверия от руководства перед матчем с «Омонией»?

– Вы знаете, безусловно, результаты неутешительны для всех нас, и для команды в том числе. Постоянно идет диалог с президентом, постоянно мы разговариваем на разные темы – и о результатах, и об игре команды. И это важно, когда со стороны руководства есть постоянная поддержка, но, безусловно, мы должны понимать, что нужно улучшать как индивидуальные действия, так и игру команды в целом. И не допускать тех ошибок – как в организации игры, так и в индивидуальных действиях.

Всегда приятно, когда есть результат, но иногда бывает совсем по-другому. И именно в такие моменты важно, чтобы вся команда полностью была единым коллективом, была нацелена на улучшение. Нужно смело пройти этот непростой период, который бывает в жизни каждого игрока и каждой команды. Но у нас в команде много игроков с большим опытом, с умением играть в футбол, с жаждой побед, с желанием делать все возможное, чтобы добиваться положительного результата и, главное, работать над этим – как каждый в отдельности, так и помогая друг другу. Именно в такие моменты как раз и проявляется, насколько команда готова, что у команды есть характер, у команды есть желание изменить эту ситуацию.

Я думаю, что они все готовы, с пониманием воспринимают все и готовы проявлять свои лучшие качества и характер. И здесь очень важно быть уверенным в своих действиях, в том, что они делают, и в том, что мы обязательно преодолеем этот непростой путь.

– Что вы хотели бы сказать болельщикам на ф

оне этих негативных результатов?

– Я уже слышал этот вопрос. Я могу сказать, что ваша поддержка сейчас для команды очень важна.

– В последних матчах у «Омонии» неудачная серия результатов, команда еще не выигрывала в Лиге конференций. Но сегодня Хеннинг Берг на пресс-конференции сказал, что команда заслуживала лучших результатов в тех матчах, где она не набирала максимум очков. Как бы вы оценили уровень этой команды на фоне того самого «Пафоса», с которым она сейчас борется за первое место?

– Что касается непосредственно нашего соперника, то это один из, можно так сказать, крупнейших клубов Кипра, который в последнее время постоянно играет в международных турнирах – Лиге Европы, Лиге конференций. Вернулся тренер, с которым были одни из самых успешных лет клуба, когда они выигрывали и чемпионат, и Кубок выигрывали, и играли довольно удачно. Команда две игры сыграла вничью – по 1:1, одну игру проиграла – 1:0. Потеряла в последнем матче чемпионата Кипра лидерство, опустившись на вторую строчку.

Мы смотрели много матчей и видео, как работает команда, готовились к этой игре. Хочу сказать, что мы также недовольны теми результатами, которые у нас есть, и считаем, что все могло быть по-другому при определенных обстоятельствах. Мы прекрасно понимаем, что это будет очень важная игра не только для «Омонии», но и для нас. Я уверен, что те 11 игроков, которые выйдут завтра на футбольное поле, выйдут с желанием проявить свои лучшие качества, с желанием играть с сердцем, с душой, и сделать все возможное, чтобы одержать победу.

– Вы ожидаете открытую игру?

– Я ожидаю в первую очередь от своих игроков настойчивости, старания играть с сердцем, играть с умом, с уверенной агрессией с одной стороны, с другой – рассудительно. Думаю, что такое же настроение будет и у нашего соперника.

Напоследок всем желаю тихого спокойного вечера. Вы знаете, позавчера для Киева, для всей страны была очень непростая ночь. Хочу от себя и от команды выразить поддержку всем и желание, чтобы ваше небо было всегда мирным и спокойным. А чтобы эта война в нашей стране как можно скорее закончилась. Безусловно, нашей Победой.