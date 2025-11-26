Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
26 ноября 2025, 11:55 | Обновлено 26 ноября 2025, 12:13
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем

Ярмоленко, Шапаренко, Бражко и Биловар не смогут выйти на поле в матче Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine.

В четверг, 27 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги конференций, в котором встретятся кипрская «Омония» и киевское «Динамо». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Известный украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что сразу четыре игрока «бело-синих» не смогут выйти на поле в ближайшем матче. Вингер Андрей Ярмоленко и защитник Кристиан Биловар находятся в лазарете, также проблемы со здоровьем имеют полузащитники Владимир Бражко и Николай Шапаренко.

Подопечные Александра Шовковского набрали три балла и разместились на 24-й позиции в турнирной таблице. «Омония» занимает 29-е место, имея в своем активе два пункта.

В предыдущем туре Лиги конференций «Динамо» разгромило боснийский «Зриньски» со счетом 6:0, а кипрский клуб сыграл вничью в матче со швейцарской «Лозанной» (1:1).

Лига конференций Омония Динамо Киев Андрей Ярмоленко Николай Шапаренко Владимир Бражко Кристиан Биловар Александр Шовковский
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
vitaha33
4 поразка підряд? 
+2
COBA
Вже буде перша причина)))
+1
Khafre
і правильно. Хай готуються до супер-відповідального двобою проти СК Полтави
+1
ТвояМамка
Энивей, П1 на изи
0
