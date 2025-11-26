Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем

В четверг, 27 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги конференций, в котором встретятся кипрская «Омония» и киевское «Динамо». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Известный украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что сразу четыре игрока «бело-синих» не смогут выйти на поле в ближайшем матче. Вингер Андрей Ярмоленко и защитник Кристиан Биловар находятся в лазарете, также проблемы со здоровьем имеют полузащитники Владимир Бражко и Николай Шапаренко.

Подопечные Александра Шовковского набрали три балла и разместились на 24-й позиции в турнирной таблице. «Омония» занимает 29-е место, имея в своем активе два пункта.

В предыдущем туре Лиги конференций «Динамо» разгромило боснийский «Зриньски» со счетом 6:0, а кипрский клуб сыграл вничью в матче со швейцарской «Лозанной» (1:1).