  4. «Усвоили урок». Журналист дал неутешительный комментарий по Забарному
Франция
26 ноября 2025, 11:19
«Усвоили урок». Журналист дал неутешительный комментарий по Забарному

Бертран Латур критически оценил игру украинского защитника

Илья Забарный

Журналист Canal+ Бертран Латур поделился мыслями о ситуации, в которой оказался украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный.

«Илья Забарный – игрок, в которого вложены большие деньги. Это не значит, что мы должны продавать его этой зимой и что он никуда не годится, но сейчас он находится намного ниже тех, кто стоит выше него в иерархии.

Урок, который мы усвоили с начала сезона, пока не слишком драматичный, но он есть: резервные игроки в каждом матче доказывают, что им не следует принимать более активное участие в матчах», — сказал Латур в эфире Canal Football Club.

Сообщалось, что в «ПСЖ» определились с будущим Забарного.

ViAn
Цікавий журналіст розповідає, що ми повинні продати. А яке він має відношення до ПСЖ і його трансферних планів? Він власник клубу? Ні. Тому всі ці ми - смішно. Ілля наразі залізобетонний гравець старту. Він витягнув для ПСЖ вже далеко не один матч. Із лінії декілька м'ячів виніс. Просто він не такий аванюрний, як Маркіньос. Маркіньос обезашено бігає в атаку і залишає диру після себе у центрі захисту. Тому Маркіньос вже місяць сидить на лавочці, а Забарний грає.
