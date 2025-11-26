«Усвоили урок». Журналист дал неутешительный комментарий по Забарному

Журналист Canal+ Бертран Латур поделился мыслями о ситуации, в которой оказался украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный.

«Илья Забарный – игрок, в которого вложены большие деньги. Это не значит, что мы должны продавать его этой зимой и что он никуда не годится, но сейчас он находится намного ниже тех, кто стоит выше него в иерархии.

Урок, который мы усвоили с начала сезона, пока не слишком драматичный, но он есть: резервные игроки в каждом матче доказывают, что им не следует принимать более активное участие в матчах», — сказал Латур в эфире Canal Football Club.

Сообщалось, что в «ПСЖ» определились с будущим Забарного.