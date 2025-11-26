Кристиан КИВУ: «Мы должны сохранять позитив»
Главный тренер «Интера» поделился ожиданиями от игры против «Атлетико»
Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву поделился ожиданиями от матча 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико»:
«Это матч Лиги чемпионов, и мы должны продолжать наш позитивный путь. Мы должны сохранять позитив, навязывать свой стиль игры, правильно накрывать соперников и быстрее распоряжаться мячом, чем мы делали это в воскресенье, когда проиграли в дерби «Милану» со счетом 1:0. Мы должны быть более клиничными».
Матч «Атлетико» – «Интер» состоится 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.
