Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 14:27 |
Кристиан КИВУ: «Мы должны сохранять позитив»

Главный тренер «Интера» поделился ожиданиями от игры против «Атлетико»

Кристиан КИВУ: «Мы должны сохранять позитив»
УЕФА. Кристиан Киву

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву поделился ожиданиями от матча 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико»:

«Это матч Лиги чемпионов, и мы должны продолжать наш позитивный путь. Мы должны сохранять позитив, навязывать свой стиль игры, правильно накрывать соперников и быстрее распоряжаться мячом, чем мы делали это в воскресенье, когда проиграли в дерби «Милану» со счетом 1:0. Мы должны быть более клиничными».

Матч «Атлетико» – «Интер» состоится 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Интер Милан Атлетико Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Интер Кристиан Киву пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
