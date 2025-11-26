Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  КВАРЦЯНЫЙ: «Я могу пожелать Шовковскому много лет работы в Динамо»
Украина. Премьер лига
26 ноября 2025, 12:57 | Обновлено 26 ноября 2025, 13:02
КВАРЦЯНЫЙ: «Я могу пожелать Шовковскому много лет работы в Динамо»

Виталий Кварцяный поддержал коуча киевского Динамо Александра Шовковского

КВАРЦЯНЫЙ: «Я могу пожелать Шовковскому много лет работы в Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поддержал коуча киевского Динамо Александра Шовковского. Специалист объяснил, почему Александр не уйдет из расположения киевского клуба.

– Может, нынешним футболистам «Динамо» нужен более эмоциональный наставник, такой как, например, Виталий Кварцяный или Йожеф Сабо?

– Шовковский – порядочный и добрый человек. Я никогда не видел его агрессии, но уверен, что он сильный мужчина и умеет все. Может, он еще ищет себя в этой профессии, но я уважаю его как футболиста и как человека. Я не хочу, чтобы мои слова о «Динамо» тренер воспринял как оскорбление. Просто я рекомендую обратить внимание на моменты, о которых я сказал выше. Я могу только пожелать Шовковскому многих лет работы во благо «Динамо», но он должен наверняка изменить подходы к работе. Наставник должен быть и жестким, но в целом гармонично подходить к процессу.

Когда я работал, то в быту по отношению к футболистам был человечным, мне так кажется. Другое дело тренировки и особенно игра. Да, я был жестким, и даже грубым, поскольку это были гладиаторские бои, с футбольным законом, в которые входят все моменты, которые я перечислял. Остальные виды спорта должны быть второстепенными в действиях футболистов, а у нас они часто преобладают. В приоритете у игрока должна быть координационная слаженность, – сказал специалист.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.

Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виталий Кварцяный
