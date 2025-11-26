Ньюкасл снова пострадал от Обамеянга, ставшего рекордсменом ЛЧ 2025/26

Пьер-Эмерик Обамеянг в очередной раз в своей карьере отметился голами в матче против «Ньюкасл»

В этот раз это произошло в матче 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Марсель» победил «сорок» со счетом 2:1.

Габонский форвард при счете 0:1 оформил дубль во втором тайме, тем самым принес победу своей команде.

Теперь на счету Обамеянга стало 11 голевых действий в матчах против «Ньюкасла» во всех турнирах (8 голов и 3 ассиста). Из всех команд топ-5 европейских чемпионатов нападающий «Марселя» был более результативным только против «Гамбурга» и «Айнтрахта» (по 12).

Если принимать во внимание только соперников из Англии, то Ньюкасл стал одним из трех клубов, кому габонец забивал больше всего (8). Первыми двумя были «Бернли» и «Тоттенхэм».

Кроме того, Пьер-Эмерик Обамеянг в возрасте 36 лет и 4 месяца стал на данный момент старейшим автором гола в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. До него рекорд держал Антуан Гризманн из «Атлетико» (34 года и 6 месяцев).

