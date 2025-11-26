Стоунз раскрыл, почему Манчестер Сити провалил матч с Байером

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз поделился впечатлениями после поражения от «Байера» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Безусловно, матч был непростым. Тем более для меня, ведь я впервые выводил команду на поле в качестве капитана в домашней игре Лиги чемпионов. Это значимый момент, но эмоциональный фон оказался испорчен.

Мы должны извлечь уроки из этого поражения, понять свои ошибки и исправить их. Важно сохранить ощущение разочарования и осознание того, насколько высокая цена каждой оплошности на таком уровне. Это должно стать топливом, чтобы прибавить и двигаться вперед.

Я не хочу искать оправданий, хотя легко было бы сказать, что дело в большом количестве ротаций. В этом сезоне каждый выполняет свою задачу. Мы выигрываем и проигрываем только как команда.

До этого нас сопровождал успех, мы показывали хороший футбол. Поэтому сегодняшнее поражение так болезненно», – отметил Стоунз.