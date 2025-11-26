Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стоунз раскрыл, почему Манчестер Сити провалил матч с Байером
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 06:00 |
66
0

Стоунз раскрыл, почему Манчестер Сити провалил матч с Байером

Защитник горожан прокомментировал поражение

26 ноября 2025, 06:00 |
66
0
Стоунз раскрыл, почему Манчестер Сити провалил матч с Байером
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз поделился впечатлениями после поражения от «Байера» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Безусловно, матч был непростым. Тем более для меня, ведь я впервые выводил команду на поле в качестве капитана в домашней игре Лиги чемпионов. Это значимый момент, но эмоциональный фон оказался испорчен.

Мы должны извлечь уроки из этого поражения, понять свои ошибки и исправить их. Важно сохранить ощущение разочарования и осознание того, насколько высокая цена каждой оплошности на таком уровне. Это должно стать топливом, чтобы прибавить и двигаться вперед.

Я не хочу искать оправданий, хотя легко было бы сказать, что дело в большом количестве ротаций. В этом сезоне каждый выполняет свою задачу. Мы выигрываем и проигрываем только как команда.

До этого нас сопровождал успех, мы показывали хороший футбол. Поэтому сегодняшнее поражение так болезненно», – отметил Стоунз.

По теме:
КОНТЕ: «Сегодня мы оказались в действительно непростой ситуации»
ЭСТЕВАО - о голе Барсе: Это один из самых значимых моментов в моей карьере
Симеоне назвал, какой клуб может возглавить после Атлетико
Манчестер Сити Джон Стоунз Байер Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Футбол | 25 ноября 2025, 17:08 15
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо

Главный тренер киевлян «даже близко не думает об отставке»

Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Футбол | 25 ноября 2025, 16:36 1
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги

Между первой и четвертой строчками таблицы теперь всего 4 очка!

Джанлуиджи БУФФОН: «Каждая команда хотела бы иметь такого вратаря, как он»
Футбол | 26.11.2025, 04:22
Джанлуиджи БУФФОН: «Каждая команда хотела бы иметь такого вратаря, как он»
Джанлуиджи БУФФОН: «Каждая команда хотела бы иметь такого вратаря, как он»
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбол | 25.11.2025, 10:52
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Сухарь для Трубина. Бенфика одержала первую победу в Лиге чемпионов 2025/26
Футбол | 25.11.2025, 21:40
Сухарь для Трубина. Бенфика одержала первую победу в Лиге чемпионов 2025/26
Сухарь для Трубина. Бенфика одержала первую победу в Лиге чемпионов 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
24.11.2025, 06:02
Футбол
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
24.11.2025, 23:59 12
Футбол
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
24.11.2025, 10:29 27
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
24.11.2025, 12:10 1
Авто/мото
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
24.11.2025, 07:32 2
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 4
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
25.11.2025, 19:50 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем