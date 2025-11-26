ЭСТЕВАО - о голе Барсе: Это один из самых значимых моментов в моей карьере
Вингер Челси поделился эмоциями после победы над каталонцами
Вингер «Челси» Эстевао поделился эмоциями после гола в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0).
«У меня нет слов, чтобы передать то, что я чувствую. Вечер получился действительно идеальным. Благодарен Богу за то, что все сложилось таким образом. Теперь – только вперед».
О голе.
«Все произошло настолько стремительно, что я даже не успел все осознать. Нашел свободную зону, прорвался и отправил мяч в ворота. Для меня это важный эпизод карьеры, и я надеюсь еще много раз отличиться.
Это, без сомнений, это один из самых значимых моментов в моей карьере. Надеюсь продолжать забивать еще долгие годы», – сказал Эстевао.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Килиан перегнул палку
Президент не думает об увольнении главного тренера