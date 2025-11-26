ЭСТЕВАО - о голе Барсе: Это один из самых значимых моментов в моей карьере

Вингер «Челси» Эстевао поделился эмоциями после гола в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0).

«У меня нет слов, чтобы передать то, что я чувствую. Вечер получился действительно идеальным. Благодарен Богу за то, что все сложилось таким образом. Теперь – только вперед».

О голе.

«Все произошло настолько стремительно, что я даже не успел все осознать. Нашел свободную зону, прорвался и отправил мяч в ворота. Для меня это важный эпизод карьеры, и я надеюсь еще много раз отличиться.

Это, без сомнений, это один из самых значимых моментов в моей карьере. Надеюсь продолжать забивать еще долгие годы», – сказал Эстевао.