Стало известно, какой турецкий клуб хочет заполучить Гуцуляка в свои ряды

Несколько иностранных клубов включились в борьбу за вингера «Полесья» Андрея Гуцуляка, и интерес к украинцу заметно растет.

Недавно появились предположения о возможном переходе футболиста в Турцию. По обновленным данным, среди команд Суперлиги наиболее активную позицию занимает клуб «Истанбул Башакшехир», который всерьез рассчитывает осуществить трансфер.

Параллельно Гуцуляка рассматривают и на Ближнем Востоке. Варианты для 27-летнего вингера есть в Катаре и ОАЭ, и некоторые клубы готовы вступить в переговоры.

Ранее сообщалось, что к борьбе за трансфер Гуцуляка подключились греческий «Панатинаикос» и шотландский «Селтик».