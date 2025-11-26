Стало известно, какой турецкий клуб хочет заполучить Гуцуляка в свои ряды
Истанбул Башакшехир хочет осуществить трансфер вингера Полесья
Несколько иностранных клубов включились в борьбу за вингера «Полесья» Андрея Гуцуляка, и интерес к украинцу заметно растет.
Недавно появились предположения о возможном переходе футболиста в Турцию. По обновленным данным, среди команд Суперлиги наиболее активную позицию занимает клуб «Истанбул Башакшехир», который всерьез рассчитывает осуществить трансфер.
Параллельно Гуцуляка рассматривают и на Ближнем Востоке. Варианты для 27-летнего вингера есть в Катаре и ОАЭ, и некоторые клубы готовы вступить в переговоры.
Ранее сообщалось, что к борьбе за трансфер Гуцуляка подключились греческий «Панатинаикос» и шотландский «Селтик».
