Гуцуляк сделал 5 результативных действий за последние 4 матча сборной

Полузащитник «Полесья» Алексей Гуцуляк продолжает стабильно помогать сборной Украины в квалификации ЧМ-2026.

В матче с Исландией (2:0) он сделал два результативных действия и повлиял на игру после выхода на замену.

Гуцуляк вышел на поле на 77-й минуте, сделал ассист Александру Зубкову, а в компенсированное время сам забил второй мяч.

Это позволило команде Сергея Реброва одержать победу, занять второе место в группе и выйти в плей-офф квалификации ЧМ-2026.

За последние 4 матча Гуцуляк сделал 5 результативных действий – 3 гола и 2 ассиста. В 2025 году он имеет 5 голов и 3 ассиста в 9 матчах за сборную.

За «Полесье» в текущем сезоне УПЛ он имеет только 1+2 в 15 матчах (9 игр УПЛ и 6 поединков ЛК).

Вклад Гуцуляка в сборной: гол в первом матче с Исландией, гол + пас с Азербайджаном, гол + пас во втором матче с Исландией.

Матч с исландцами стал для сборной Украины ключевым. Игра прошла в Варшаве, а голы Зубкова (83 мин) и Гуцуляка (90+3 мин) обеспечили итоговую победу 2:0.

Сборная Украины завершила групповой этап на втором месте (10 очков) и сыграет в плей-офф квалификации ЧМ-2026. Жеребьевка состоится 20 ноября в Цюрихе.

Статистика Алексея Гуцуляка за сборную Украины в 2025 году: 5 голов, 3 ассиста.

Видеообзор матча. Украина – Исландия – 2:0