Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гуцуляк сделал 5 результативных действий за последние 4 матча сборной
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 04:53 | Обновлено 17 ноября 2025, 04:58
70
0

Гуцуляк сделал 5 результативных действий за последние 4 матча сборной

Хавбек Полесья забил 3 гола и отдал 2 ассиста в квалификации ЧМ-2026

17 ноября 2025, 04:53 | Обновлено 17 ноября 2025, 04:58
70
0
Гуцуляк сделал 5 результативных действий за последние 4 матча сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк

Полузащитник «Полесья» Алексей Гуцуляк продолжает стабильно помогать сборной Украины в квалификации ЧМ-2026.

В матче с Исландией (2:0) он сделал два результативных действия и повлиял на игру после выхода на замену.

Гуцуляк вышел на поле на 77-й минуте, сделал ассист Александру Зубкову, а в компенсированное время сам забил второй мяч.

Это позволило команде Сергея Реброва одержать победу, занять второе место в группе и выйти в плей-офф квалификации ЧМ-2026.

За последние 4 матча Гуцуляк сделал 5 результативных действий – 3 гола и 2 ассиста. В 2025 году он имеет 5 голов и 3 ассиста в 9 матчах за сборную.

За «Полесье» в текущем сезоне УПЛ он имеет только 1+2 в 15 матчах (9 игр УПЛ и 6 поединков ЛК).

Вклад Гуцуляка в сборной: гол в первом матче с Исландией, гол + пас с Азербайджаном, гол + пас во втором матче с Исландией.

Матч с исландцами стал для сборной Украины ключевым. Игра прошла в Варшаве, а голы Зубкова (83 мин) и Гуцуляка (90+3 мин) обеспечили итоговую победу 2:0.

Сборная Украины завершила групповой этап на втором месте (10 очков) и сыграет в плей-офф квалификации ЧМ-2026. Жеребьевка состоится 20 ноября в Цюрихе.

Статистика Алексея Гуцуляка за сборную Украины в 2025 году: 5 голов, 3 ассиста.

Видеообзор матча. Украина – Исландия – 2:0

По теме:
Игрок Реала покинул расположение сборной Испании из-за травмы
ФОТО. Реакция бывшей жены Зубкова на его гол. Очень выразительно
Федецкий раскрыл ключевой фактор поражения Исландии
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия статистика Алексей Гуцуляк бомбардиры
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Норвегии вышла на ЧМ-2026. Уже известны 32 из 48 сборных
Футбол | 17 ноября 2025, 04:11 0
Сборная Норвегии вышла на ЧМ-2026. Уже известны 32 из 48 сборных
Сборная Норвегии вышла на ЧМ-2026. Уже известны 32 из 48 сборных

Команда Эрлинга Холанда переиграла сборную Италии со счетом 4:1

На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
Футбол | 16 ноября 2025, 11:05 0
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины

Не стало Андрея Полунина

Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Футбол | 16.11.2025, 09:39
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Два ключевых игрока дисквалифицированы на следующий матч Украины. Почему?
Футбол | 16.11.2025, 23:05
Два ключевых игрока дисквалифицированы на следующий матч Украины. Почему?
Два ключевых игрока дисквалифицированы на следующий матч Украины. Почему?
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 16.11.2025, 10:29
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мозес ИТАУМА: «Бой с Усиком не состоится, потому что если я его побью...»
Мозес ИТАУМА: «Бой с Усиком не состоится, потому что если я его побью...»
15.11.2025, 09:55 5
Бокс
Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение
Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение
15.11.2025, 07:46 8
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
16.11.2025, 06:23 1
Футбол
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
16.11.2025, 09:11 23
Футбол
УСИК не согласился с результатом большого боя: «Я считаю, что он победил»
УСИК не согласился с результатом большого боя: «Я считаю, что он победил»
15.11.2025, 00:32 1
Бокс
«Я не повторю это». Мбаппе признался в подлом поступке в матче с Украиной
«Я не повторю это». Мбаппе признался в подлом поступке в матче с Украиной
15.11.2025, 13:01 6
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
16.11.2025, 23:41 2
Футбол
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
16.11.2025, 20:59 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем