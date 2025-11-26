Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Португалии оценили игру Трубина и Судакова после победы в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
В Португалии оценили игру Трубина и Судакова после победы в Лиге чемпионов

«Бенфика» одолела нидерландский «Аякс» со счетом 2:0 в матче пятого тура

В Португалии оценили игру Трубина и Судакова после победы в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Во вторник, 25 ноября, португальская «Бенфика» одолела нидерландский «Аякс» со счетом 2:0 и одержала первую победу в основном этапе Лиги чемпионов.

В стартовом составе «орлов» вышли два игрока сборной Украины – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. Португальская пресса позитивно оценила выступления футболистов.

Трубин: «Украинец не очень активно участвовал в игре, но когда соперник атаковал – Трубин отреагировал, демонстрируя качественную игру с мячом и концентрацию. Он сделал три сейва высокого уровня: на 33-й минуте отразил удар Классена, на 50-й минуте не позволил Буниде забить гол, а
на 77-й минуте помешал отличиться Глуху».

Судаков: «Отлично сыграл в защите, надежно играл на мяче и искал возможности для опасных передач вперед. Неоднократно пытался пройти за спины защитников, но не все попытки оказались успешными.

Часто стягивал защитников соперника, что позволяло Далю свободно играть на фланге. На 72-й минуте совершил классный пас на Аурснеса, после чего пробил Дедич. Украинец разыграл угловой, который привел к голу».

По теме:
ВИДЕО. Реакция Флика и Марески на матч Челси – Барселона
Нико КОВАЧ: «Первый гол был очень важным»
Безрезультативная серия Винисиуса насчитывает уже 7 матчей
Лига чемпионов Аякс Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков
Николай Тытюк Источник: A Bola
