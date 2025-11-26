В Португалии оценили игру Трубина и Судакова после победы в Лиге чемпионов

Во вторник, 25 ноября, португальская «Бенфика» одолела нидерландский «Аякс» со счетом 2:0 и одержала первую победу в основном этапе Лиги чемпионов.

В стартовом составе «орлов» вышли два игрока сборной Украины – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. Португальская пресса позитивно оценила выступления футболистов.

Трубин: «Украинец не очень активно участвовал в игре, но когда соперник атаковал – Трубин отреагировал, демонстрируя качественную игру с мячом и концентрацию. Он сделал три сейва высокого уровня: на 33-й минуте отразил удар Классена, на 50-й минуте не позволил Буниде забить гол, а

на 77-й минуте помешал отличиться Глуху».

Судаков: «Отлично сыграл в защите, надежно играл на мяче и искал возможности для опасных передач вперед. Неоднократно пытался пройти за спины защитников, но не все попытки оказались успешными.

Часто стягивал защитников соперника, что позволяло Далю свободно играть на фланге. На 72-й минуте совершил классный пас на Аурснеса, после чего пробил Дедич. Украинец разыграл угловой, который привел к голу».