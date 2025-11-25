ВИДЕО. Эстевао положил голасо: Челси сделал счет 2:0 в матче с Барселоной
18-летний бразилец отличился в ворота каталонцев на 55-й минуте поединка 5-го тура ЛЧ
18-летний бразильский форвард лондонского Челси Эстевао забил гол в матче пятого тура Лиги чемпионов 2025/26 против Барселоны.
Эстевао сделал счет 2:0 на 55-й минуте, пройдя оборону соперников и вколотив мяч в сетку ворот мощным ударом.
Первым в этом поединке на 27-й отличился Жюль Кунде – защитник сине-гранатовых оформил автогол.
С 44-й минуты каталонцы играют в меньшинстве – капитан команды Рональд Араухо получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Встреча между Челси и Барселоной стартовала 25 ноября в 22:00 на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне, столице Англии.
