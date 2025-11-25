Моуринью снова победил Аякс в ЛЧ. До рекорда осталось две победы
Амстердамцы в очередной раз ничего не смогли сделать против команды португальца
Жозе Моуринью в седьмой раз в своей карьере обыграл «Аякс» в Лиге чемпионов.
Это произошло в матче 5-го тура турнира, в котором «орлы» в гостях победили амстердамцев со счетом 2:0.
Интересно, что лишь два тренера в истории Лиги чемпионов побеждали одного и того же соперника больше раз.
Пеп Гвардиола 8 раз обыгрывал донецкий «Шахтер», а Карло Анчелотти – 8 раз «Ливерпуль».
Тренеры с наибольшим количеством побед над конкретным соперником в Лиге чемпионов:
- 8 – Пеп Гвардиола (против «Шахтера»)
- 8 – Карло Анчелотти (против «Ливерпуля»)
- 7 – Жозе Моуринью (против «Аякса»)
