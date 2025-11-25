Моуринью снова победил Аякс в ЛЧ. До рекорда осталось две победы

Жозе Моуринью в седьмой раз в своей карьере обыграл «Аякс» в Лиге чемпионов.

Это произошло в матче 5-го тура турнира, в котором «орлы» в гостях победили амстердамцев со счетом 2:0.

Интересно, что лишь два тренера в истории Лиги чемпионов побеждали одного и того же соперника больше раз.

Пеп Гвардиола 8 раз обыгрывал донецкий «Шахтер», а Карло Анчелотти – 8 раз «Ливерпуль».

Тренеры с наибольшим количеством побед над конкретным соперником в Лиге чемпионов:

8 – Пеп Гвардиола (против «Шахтера»)

8 – Карло Анчелотти (против «Ливерпуля»)

7 – Жозе Моуринью (против «Аякса»)