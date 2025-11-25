Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуринью снова победил Аякс в ЛЧ. До рекорда осталось две победы
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 22:07 | Обновлено 25 ноября 2025, 22:10
346
0

Моуринью снова победил Аякс в ЛЧ. До рекорда осталось две победы

Амстердамцы в очередной раз ничего не смогли сделать против команды португальца

25 ноября 2025, 22:07 | Обновлено 25 ноября 2025, 22:10
346
0
Моуринью снова победил Аякс в ЛЧ. До рекорда осталось две победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Жозе Моуринью в седьмой раз в своей карьере обыграл «Аякс» в Лиге чемпионов.

Это произошло в матче 5-го тура турнира, в котором «орлы» в гостях победили амстердамцев со счетом 2:0.

Интересно, что лишь два тренера в истории Лиги чемпионов побеждали одного и того же соперника больше раз.

Пеп Гвардиола 8 раз обыгрывал донецкий «Шахтер», а Карло Анчелотти – 8 раз «Ливерпуль».

Тренеры с наибольшим количеством побед над конкретным соперником в Лиге чемпионов:

  • 8 – Пеп Гвардиола (против «Шахтера»)
  • 8 – Карло Анчелотти (против «Ливерпуля»)
  • 7 – Жозе Моуринью (против «Аякса»)
По теме:
ВИДЕО. Третий все же засчитали. Автогол: как Челси таки забил Барселоне
Челси – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. В УЕФА показали, как выглядит зимний мяч Лиги чемпионов
Бенфика Аякс Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков статистика Жозе Моуриньо Пеп Гвардиола Карло Анчелотти
Андрей Витренко Источник: Opta
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Бокс | 25 ноября 2025, 00:34 0
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику

Бен Дэвисон одобрил такой поступок

Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Футбол | 25 ноября 2025, 08:47 3
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ

Легендарный коуч оставил бы футболистов наедине, чтобы они поговорили между собой

Источник: «В Динамо ждут, проснется ли совесть у Шовковского»
Футбол | 25.11.2025, 17:02
Источник: «В Динамо ждут, проснется ли совесть у Шовковского»
Источник: «В Динамо ждут, проснется ли совесть у Шовковского»
Аякс – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 25.11.2025, 20:31
Аякс – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Аякс – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Футбол | 25.11.2025, 00:17
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
24.11.2025, 23:59 12
Футбол
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
24.11.2025, 07:32 2
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 54
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 4
Бокс
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
24.11.2025, 08:41 3
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
24.11.2025, 01:02 1
Бокс
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
24.11.2025, 06:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем